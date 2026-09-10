İngiltere'de 4 yaşındaki at Hugo, 199 cm boyuyla dünyanın en uzun atı seçildi - Son Dakika
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İngiltere'de 4 yaşındaki at Hugo, 199 cm boyuyla dünyanın en uzun atı seçildi

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İngiltere'nin Northamptonshire bölgesinde yaşayan 4 yaşındaki "Hugo" isimli at, 199 cm boyuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na "dünyanın yaşayan en uzun atı" olarak girdi. Sahibi Brett Masters, atın 3 yıl daha büyüyeceğini ve beş yıldızlı bir bakımla yaşadığını söyledi.

İngiltere'de "Hugo" isimli İngiliz atı, "dünyanın yaşayan en uzun atı" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı.

BBC'nin haberine göre İngiltere'nin Northamptonshire bölgesinde yaşayan "Hugo" isimli at 199 cm boya ulaşmış durumda.

Guinness Dünya Rekorları'ndan yapılan açıklamada, 4 yaşındaki atın bir veteriner tarafından ölçüldüğü, boyunun 199 cm olarak teyit edildiği ve Guinness Rekorlar Kitabı'na kaydedildiği bilgisi paylaşıldı.

Hugo'nun sahibi Brett Masters, atın uzamaya devam ettiğini ve 3 yıl daha büyüyeceğini vurguladı.

Masters, "Hugo, düzenli olarak masaj yaptırıyor, 6 ayda bir dişçiye gidiyor ve büyüme plakaları aşırı aktif olduğu için veteriner onu sürekli kontrol ediyor. Çok sayıda takviye alıyor ve özenle hazırlanmış bir beslenme programı uygulanıyor. Beş yıldızlı bir yaşam sürüyor, hiçbir şeyden mahrum değil." diye konuştu.

Guinness'e giren "dünyanın en uzun ve en ağır" atı, 1850'de 2,19 metre ile yine İngiltere'de yaşayan "Sampson" isimli bir at olmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere'de 4 yaşındaki at Hugo, 199 cm boyuyla dünyanın en uzun atı seçildi - Son Dakika

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