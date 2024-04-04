İngiltere'de, Alzheimer'ın daha ucuz ve hızlı teşhis edilmesini sağlamak amacıyla kan testi deneyleri yapılacağı açıklandı.
BBC'nin haberine göre, University Collage London (UCL) ve Oxford Üniversitesinden ekipler, Alzheimer hastalığı için erken teşhisi mümkün kılarak tedaviye erişimi kolaylaştırma umuduyla İngiltere'de yaklaşık 5 bin kişiden alınan kan örnekleriyle klinik testler yapacak.
Bu kapsamda, Oxford Üniversitesinden araştırmacılar, "amyloid ve tau" gibi bazı proteinlerin izlerini ve vasküler demans, frontotemporal demans ile lewy cisimli demans türlerinin olası biyolojik belirtilerini gönüllülerden toplanacak kan örneklerinde arayacak.
Uzmanlar, bahsi geçen demans hastalığı türlerinin farklı aşamalarda kan testleriyle tespit edilip edilemeyeceğini araştıracak.
UCL'den araştırmacılar ise kandaki p-tau217 ölçümünün hem erken demans hem de Alzheimer hastalığının teşhis oranını artırıp artırmadığını görmek için klinik deney gerçekleştirecek.
UCL'nin araştırmasını yöneten nöroloji profesörü Jonathan Schott, Alzheimer'ın tedavisinde erken teşhisin önemini vurgulayarak, "Umduğumuz gibi Alzheimer'ı yavaşlatacak yeni tedaviler kullanıma girerse, bu araştırma hayati olacak." ifadesini kullandı.
Schott ayrıca araştırma sonucunda, hastaların yeni tedavi yöntemlerine "adil ve eşit erişimine" dair kazanım elde edilebileceğini söyledi.
Alzheimer gibi demansa neden olan hastalıkların vaktinde ve doğru şekilde teşhis edilmesi hastalığın tedavisinde kritik öneme sahip. Bilim insanları araştırmanın, İngiltere'de gelecek 5 yılda Alzheimer teşhisinde kan testlerinin uygulanmasına imkan tanımasını umuyor.
Öte yandan, İngiltere'de halihazırda hastaların yalnızca yaklaşık üçte birine resmi olarak Alzheimer teşhisi konulabildiği belirtiliyor.
Son Dakika › Güncel › İngiltere'de Alzheimer'ın Teşhisi İçin Kan Testi Deneyleri Yapılacak - Son Dakika
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-8'incilik etabı ikinci maçında Arkas Spor, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan Arkas Spor, 5'incilik maçları oynayacak. Bursa Büyükşehir Belediyespor ise sezonu 7'nci sırada tamamlamak için mücadele edecek.
CHP'den belediye başkanı seçilen Sinem Dedetaş, Üsküdar'da mazbatasını aldı. Dedetaş, Üsküdar'ın ilk kadın belediye başkanı oldu.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde seçimden zaferle ayrılan AK Partili Belediye Başkanı Zekiye Tekin, mazbatasını alarak ikinci döneminde göreve başladı. Tekin, Pazaryeri halkına birlik ve beraberlik içinde hizmet etmeye söz verdi.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinin Ağaçlıdere Mahallesi'nde muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak 5 zanlı tutuklandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının tamamlanmasının ardından Belçika'nın başkenti Brüksel'den ayrılarak Ankara'ya hareket etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına göre partilerinin milletten bir kredi aldığını belirterek, bu kredinin bir tüketici kredisi değil, bir yatırım kredisi olduğunu söyledi. Özel, İzmir'de kazandıkları seçim zaferi için vatandaşlara teşekkür ederken, belediye başkanları ve parti örgütleri arasındaki ilişkiyle ilgili uyarılarda bulundu. Ayrıca, İzmir'in birlikte yaşamanın, birlikte yönetmenin ve hoşgörünün kenti olduğunu vurguladı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Gebze-Darıca Metro Hattı'nın Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi Gebze Fatih Devlet Hastanesi istasyonunda yapılan kaynak çalışması sırasında membranların alev alması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı ve yalıtım malzemeleri soğutuldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?