İngiltere'de American Bully XL Köpeklerinin Saldırısı Sonucu Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İngiltere'de American Bully XL Köpeklerinin Saldırısı Sonucu Kadın Hayatını Kaybetti

İngiltere\'de American Bully XL Köpeklerinin Saldırısı Sonucu Kadın Hayatını Kaybetti

İngiltere'nin başkenti Londra'nın doğusundaki evinde yaşayan bir kadın, kendi köpeklerinin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. American Bully XL cinsi köpeklerin saldırısı sonucu gerçekleşen olayda, polis memurları köpekleri ele geçirmeyi başardı. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, bu tür köpeklerin yasaklanması için acil talimat verdi.

21.05.2024 13:03
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İngiltere'nin başkenti Londra'nın doğusundaki evinde kendisine ait iki köpeğin saldırısına uğrayan 50'li yaşlardaki kadının yaşamını yitirdiği bildirildi.

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, Londra'nın doğusundaki bir evde yaşayan 50'li yaşlardaki kadının, kendi köpeklerinin saldırısına uğradığı ihbarı üzerine dün yerel saatle 13.00 civarında olay yerine intikal edildiği belirtildi.

Açıklamada, sağlık görevlilerinin müdahale ettiği kadının olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi.

American Bully XL cinsi köpeklerin önce evin odasında tutulduğu, tehdit nedeniyle silahlı polis memurlarının olaya müdahale ettiği aktarılan açıklamada, durumu değerlendiren memurlarının iki köpeği güvenli şekilde ele geçirmeyi başardığı bildirildi.

Açıklamada, "Bu köpekler kayıtlı Bully XL köpekleriydi ve memurlar gelmeden önce evin bir odasında tutuluyorlardı. Olay sırasında evden çıkmadılar." ifadesine yer verildi.

"American Bully XL" cinsi köpeklerin yasaklanması kararı alınmıştı

Ülkenin Staffordshire bölgesinde 14 Eylül 2023'te de iki köpeğin saldırısına uğrayan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, saldırının ertesi günü yaptığı açıklamada, "American Bully XL" cinsi köpeklerin toplum için tehlikesinin açık olduğunu belirterek, bu türün yıl sonuna kadar yasaklanması için acil talimat verdiğini bildirmişti.

Sunak, yasaklama kararıyla köpek saldırılarının sona erebileceğini ve insanların güvende tutulabileceğini kaydetmişti.

İngiltere ve Galler'de 1 Şubat itibarıyla muafiyet belgesi olmadan Bully XL cinsi köpeğe sahip olmak cezai suç haline gelmişti.

Bu cins köpeklere sahip olanların, diğer kısıtlamaların yanı sıra hayvanı kısırlaştırmış olması, mikroçip taktırmış olması ve toplum içinde ağızlıklı ve tasmaya bağlı olarak gezdirmesi zorunluluğu bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere'de American Bully XL Köpeklerinin Saldırısı Sonucu Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere'de American Bully XL Köpeklerinin Saldırısı Sonucu Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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