İngiltere'de Asgari Ücret Artıyor

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LONDRA, 30 Ekim (Xinhua) -- İngiltere hükümeti, ülkede uygulanan asgari ücretin Nisan 2025'ten itibaren saat başına 11,44 İngiliz sterlininden 12,21 İngiliz sterlinine (yaklaşık 545 TL) yükseleceğini duyurdu.

Hazine'den Salı günü yapılan açıklamada asgari geçim ücretindeki yüzde 6,7'lik artışın 21 yaş ve üzeri tam zamanlı çalışanlara yılda 1.400 sterlin ek gelir sağlayacağı ve bu artıştan ülke genelinde 3 milyondan fazla kişinin faydalanacağı belirtildi.

Açıklamada 18-20 yaş grubundaki çalışanların asgari ücretinin de saat başı 8,6 sterlinden 10 sterline yükseltileceği ve söz konusu artışın kayda geçen en büyük artış olacağı belirtildi.

Hazine, "1,4 sterlinlik bu artış, bu kategorideki tam zamanlı genç çalışanların ücretlerinin önümüzdeki yıl 2.500 sterlin artacağı anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Duyuru, iktidara yeni gelen İşçi Partisi hükümetinin Çarşamba günü açıklayacağı ilk bütçe öncesinde yapıldı.