İngiltere'de Aşırı Sağcı Sokak Olaylarında 483 Kişi Gözaltına Alındı

Güncel

İngiltere'de temmuzun son günlerinde başlayan aşırı sağcı sokak olaylarında 483 kişi gözaltına alınırken bunlardan 149'u hakim karşısına çıktı, 13 kişi 11 ay ile 3 yıl 2 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

İngiltere'nin Southport kentinde 29 Temmuz'da gerçekleştirilen, 3 çocuğun öldürüldüğü bıçaklı saldırı sonrası başlayan aşırı sağcı şiddet olaylarına karışanların bazılarına hapis cezası verildi.

Hartlepool kentinde iş yerlerine, evlere ve arabalara şişe ve taş atıp bir polis aracında hasar oluşmasına yol açan grupta yer alan ve polise yumurta atan 1 kişi, 16 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kentteki diğer bir duruşmada ise 54 ve 29 yaşındaki 2 kişiye, 2 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Liverpool'da ise bir kütüphaneyi ateşe vermeye çalışıp binayı yağmalayan grupta yer alan 2 kardeş hapis cezası aldı. Spellow Kütüphanesine yüzü maskeli şekilde girip bilgisayar çalmaya çalışan, ardından da polisin göğsüne vuran kişiye 11 ay, ona yardım eden ağabeyine ise 20 ay hapis cezası verildi.

Aynı olayda yer aldığı belirtilen 1 kişi ise 2 yıl 8 ay hapis cezasına ilave olarak cop taşıdığı için 6 ay hapis cezası aldı.

Ülkenin güneyindeki Plymouth'ta 5 Ağustos'ta polisle çatışan aşırı sağcı eylemcilerden yaşları 29 ile 51 arasında değişen 3 kişi, 1,5 yıl ile 2 yıl 8 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Aşırı sağcı şiddet olaylarının başlamasına sebep olan Southport'taki olayın ardından bu kentteki camiye yönelik saldırıdan sonra gözaltına alınan 43 yaşındaki John O'Malley hakkında, aşırı sağcı gruba liderlik ettiği gerekçesiyle 2 yıl 8 ay hapis cezasına hükmedildi. Kentte polis minibüsünü yaktığı ve polise yumruk attığı belirtilen 3 kişiye de 1,5 yıla kadar hapis cezaları verildi.

483 kişi gözaltına alındı, en az 100 polis yaralandı

Öte yandan, Ulusal Polis Şefleri Konseyi (NPCC) Başkanı Gavin Stephens, 29 Temmuz'dan bu yana 483 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 149'unun hakim karşısına çıkarıldığını açıkladı.

İngiltere ve Galler'deki yaklaşık 145 bin rütbeli polisin bağlı olduğu Polis Federasyonu Başkanı Tiffany Lynch ise 100'den fazla polisin aşırı sağcı şiddet olayları nedeniyle yaralandığını kaydetti.

Bir radyo programına katılan Lynch, "Olayların sona erdiğini söylemek için çok erken." ifadesini kullandı.

Olaylar nasıl başladı?

İngiltere'nin Southport kentinde 17 yaşındaki saldırgan, 29 Temmuz'da 3 çocuğun öldüğü, 8'i çocuk 10 kişinin yaralandığı bıçaklı bir saldırı gerçekleştirdi.

Sosyal medyada saldırganın kimliğiyle ilgili yayılan spekülatif haberler sonucu 30 Temmuz'da Southport'taki aşırı sağcılar polisle çatışarak Southport Islamic Society Camisi'ne taşlı saldırıda bulundu.

Burada polisle de çatışan aşırı sağcılar, çok sayıda polisin yaralanmasına neden olurken, polis minibüsünü de ateşe verdi. Southport'taki olaylar nedeniyle 53 polis ve 3 polis köpeği yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Aşırı sağcı şiddet olayları, 2 Ağustos'ta ülkenin doğu kıyısındaki Sunderland'e sıçradı. Kentteki Masjid-e Anwaar-e Madinah Camisi'nin dışında toplanan aşırı sağcı kalabalık polisle çatıştı. Kalabalık, kentteki polis karakolunu ateşe verirken bazı kamu kuruluşlarını da yakmak istedi. Yaşananlar nedeniyle 3 polisin yaralandığı kentte 10 aşırı sağcı yakalandı.

Sunderland ile aynı gün Hartlepool, Liverpool, Glasgow ve Dover'de de aşırı sağcılar, kent meydanlarında ve camilerin önlerinde toplandı.

3 Ağustos'ta Bristol, Hull, Blackpool, Stoke-on-Trent ve Blackburn'ün de aralarında bulunduğu yaklaşık 20 İngiliz kentiyle Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'taki 4 farklı noktada aşırı sağcılar sokaklara indi. Bu kentlerde göçmenlere ait iş yerleri, camiler, polis araçları ve çevik kuvvet memurlarına saldıran 92 aşırı sağcı gözaltına alındı.

4 Ağustos'ta Weymouth, Middlesbrough ve Rotherham kentlerinde toplanan aşırı sağcılar, yine göçmenleri ve Müslüman toplumu hedef aldı. Rotherham'da düzensiz göçmen ve sığınmacıların tutulduğu otelin önünde bir araya gelen aşırı sağcılar, binaya taş ve sandalye attı.

Bu kentlerde aşırı sağcılar, karşıt görüşlü gruplar, dini ve ticari yapıları korumaya çalışanlarla da karşı karşıya geldi. Özellikle Hull ve Stoke-on-Trent'te 2 aşırı sağcının bıçaklandığı haberi, olayların şiddetlenmesine neden olurken polis, bu haberlerin yalan olduğunu duyurdu. Blackpool ve Manchester'da eylemlerin sona ermesi çağrısı yapan polis, yeniden toplanmayı da yasakladı.

5 Ağustos'ta Plymouth ve Tamworth'ta toplanan aşırı sağcılar, polisle çatışıp sığınmacıların kaldığı bir otele saldırdı.