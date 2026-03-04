İngiltere'de Casusluk İddiası: Vekilin Eşi Gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İngiltere'de Casusluk İddiası: Vekilin Eşi Gözaltında

04.03.2026 18:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Londra'da 3 kişi Çin için casusluk iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltı listesindekilerden biri vekilin eşi.

İngiltere'de, Londra Metropolitan Polisi, ülkede 3 kişinin Çin adına casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alındığını açıklarken, gözaltına alınan isimlerden birinin iktidar partisi milletvekili Joani Reid'in eşi David Taylor olduğu ortaya çıktı.

Londra Metropolitan Polisi, yaptığı yazılı açıklamada, bugün Londra'da 39 yaşında bir kişinin, Galler'in Powys ve Pontyclun kentlerinde ise 68 ve 43 yaşında iki kişinin Çin adına casusluk yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Londra Metropolitan Polisi Terörle Mücadele Müdürü Helen Flanagan, topluma yönelik herhangi bir risk bulunmadığını belirterek, Londra ile İskoçya'nın East Kilbride ve Galler'in Cardiff kentlerinde 3 adreste arama yapıldığını ifade etti.

Öte yandan İngiliz medyası, gözaltına alınan kişilerden birinin iktidardaki İşçi Partisinin East Kilbride and Strathaven milletvekili Joani Reid'in eşi David Taylor olduğunu yazdı.

Sky News'e konuşan Reid de gözaltı haberlerini doğrulayarak, "Kocamın yasaları ihlal ettiğinden şüphe duyacağım herhangi bir şey görmedim. Eşimin işlerinin parçası değilim. Ben ve çocuklarım, yürütülen soruşturmanın parçası değiliz." dedi.

Reid, hayatında hiç Çin'e gitmediğini, Çin hakkında mecliste konuşma yapmadığını ve Çin'le ilgili soru sormadığını belirtirken, milletvekili olarak Çinli diplomat, hükümet yetkilisi ya da iş insanlarıyla da buluşmadığını dile getirdi.

Çin'in çıkarlarına yönelik bakanlar ya da herhangi birisine endişelerini dile getiren bir konuşma yapmadığının da altını çizen Reid, herhangi bir şekilde Çin hayranı olmadığını da söyledi.

Ünlü sendikacı Jimmy Reid'in torunu olan Joani Reid, 2024'te milletvekili seçilmeden önce Londra'nın Lewisham ilçesinde belediye meclisi üyesi olarak görev yapıyordu.

Kaynak: AA

İngiltere, Güvenlik, Politika, Londra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'de Casusluk İddiası: Vekilin Eşi Gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail, hava sahasını kademeli olarak açma kararı aldı İsrail, hava sahasını kademeli olarak açma kararı aldı
İran, Dubai’deki ABD Konsolosluğu’nu İHA ile vurdu İran, Dubai'deki ABD Konsolosluğu'nu İHA ile vurdu
Zorlu maç öncesi Sarina Wiegman’dan açıklama: Türkiye bize güvenlik teminatı verdi Zorlu maç öncesi Sarina Wiegman'dan açıklama: Türkiye bize güvenlik teminatı verdi
ABD’de İran alarmı: Uyuyan hücreler için çalışıyoruz ABD'de İran alarmı: Uyuyan hücreler için çalışıyoruz
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Avrupa cehenneme düşecek Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Avrupa cehenneme düşecek
Beşiktaş Kulübü, 123. kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutladı Beşiktaş Kulübü, 123. kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutladı

19:59
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk açıklama
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
19:21
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama
İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
19:01
İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500’den fazla ABD askeri öldü
İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500'den fazla ABD askeri öldü
18:31
Türkiye’ye düşen füze ile ilgili çarpıcı iddia: Hedef Güney Kıbrıs’ta bir üstü
Türkiye'ye düşen füze ile ilgili çarpıcı iddia: Hedef Güney Kıbrıs'ta bir üstü
18:16
Türkiye’den yeni İran hamlesi Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
Türkiye'den yeni İran hamlesi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
17:45
İran’dan yeni tehdit: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur
İran'dan yeni tehdit: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 20:11:24. #7.12#
SON DAKİKA: İngiltere'de Casusluk İddiası: Vekilin Eşi Gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.