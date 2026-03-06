İngiltere'de Casusluk Operasyonu

İngiltere'de Yahudi cemaatini gözetlediğinden şüphelenilen 4 erkek, İran adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Londra Metropolitan Polisinden yapılan yazılı açıklamada, Terörle Mücadele Polisinin Ulusal Güvenlik Yasası ihlali şüphesiyle yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Soruşturmayı yürüten Londra'dan dedektifler, önceden planlanmış bir operasyon kapsamında (yerel saatle) saat 01.00'den kısa süre sonra Barnet ve Watford'daki adreslerde, biri İranlı ve 3'ü İngiliz-İran çifte vatandaşı erkeği gözaltına aldı." ifadesi kullanıldı.

Yürütülen soruşturmanın, Londra bölgesindeki Yahudi cemaatiyle bağlantılı yerlerin ve kişilerin izlendiği şüphesiyle ilgili olduğu aktarıldı.

Açıklamada, 6 kişinin de "suça yardım etme şüphesiyle" gözaltına alındığı aktarıldı.

"Gözaltılar uzun süredir devam eden soruşturmanın parçası"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Londra Terörle Mücadele Polisi yetkilisi Helen Flanagan, şunları kaydetti:

"Bugünkü gözaltılar, uzun süredir devam eden bir soruşturmanın ve şüphelendiğimiz kötü niyetli faaliyetleri engellemek için sürdürdüğümüz çalışmaların parçasıdır. Halkın, özellikle de Yahudi topluluğunun endişeli olabileceğini anlıyoruz. Her zaman olduğu gibi, onlara uyanık olmalarını ve endişe verici bir şey görür veya duyarsa bizimle iletişime geçmelerini rica ediyorum."