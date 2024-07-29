İngiltere'de Hart Caddesi'nde bıçaklı saldırı: En az 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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İngiltere'de Hart Caddesi'nde bıçaklı saldırı: En az 8 kişi yaralandı

İngiltere'nin Southport bölgesindeki Hart Caddesi'nde en az 8 kişinin bıçaklı saldırıya uğradığı, bazı yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Merseyside Polisi, olay yerine intikal etti ve bir şüpheliyi gözaltına aldı. Kuzey Batı Ambulans Servisi ise birden fazla bıçaklanma ihbarı aldıklarını ve yaralıların tedavi edildiğini açıkladı.

29.07.2024 16:45
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İngiltere'nin Southport bölgesindeki Hart Caddesi'nde en az 8 kişinin bıçaklı saldırıya uğradığı, bazı yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Merseyside Polisi, yaptığı açıklamada, yerel saatle 12.00 sularında Hart Caddesi'ndeki bıçaklı saldırı ihbarı üzerine acil ekiplerin bölgeye intikal ettiğini kaydetti.

Olay nedeniyle çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, polisin bir bıçak ele geçirdiği ve bir şüpheliyi de gözaltına aldığı ifade edildi.

Ayrıca, açıklamada, halka yönelik büyük tehdit olmamasına rağmen, Hart Caddesi yakınlarındaki bölgeden uzak durulması çağrısı yapıldı.

Kuzey Batı Ambulans Servisi de yaptığı açıklamada, "birden fazla bıçaklanma" ihbarı aldıklarını belirterek, "Durumu değerlendiriyor ve acil durum ortaklarımızla çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Daha sonra yapılan açıklamada da sağlık görevlilerinin bıçakla yaralanan 8 kişiyi tedavi ettiği belirtilerek, yaralıların Alder Hey Çocuk Hastanesi, Aintree Üniversite Hastanesi ve Southport and Formby Hastanesi'ne götürüldüğü ifade edildi.

Kaynak: AA

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