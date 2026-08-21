İngiltere\'de Kuraklık Uyarısı

LONDRA, 21 Ağustos (Xinhua) -- İngiltere'de Ulusal Kuraklık Grubu, ülkenin tüm bölgelerinde su kaynakları üzerinde baskılar oluştuğu uyarısında bulundu. Düzenleyici kurumlar, hükümet, su şirketleri ve tarım kuruluşlarından temsilcilerin yer aldığı grup, kuraklığın tarım, kamu kaynakları, navigasyon ve çevre üzerinde etkilerinin arttığını bildirdi.

Grubun paylaştığı verilere göre İngiltere'de yaklaşık 45 milyon kişi kurak alanlarda yaşıyor ve 27 milyondan fazla kişi de su kısıtlamalarıyla karşı karşıya.

İngiltere Meteoroloji Ofisi'nin verilerine göre, İngiltere ve Galler kayıtlardaki en kurak temmuz ayını yaşarken, 10 Ağustos itibarıyla İngiltere'nin neredeyse dörtte üçü resmi olarak kuraklık koşullarında bulunuyor.