İngiltere'de Palestine Action Eylemi - Son Dakika
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İngiltere'de Palestine Action Eylemi

İngiltere\'de Palestine Action Eylemi
23.06.2025 16:55
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Protestocular, Palestine Action grubunun terör örgütü ilan edilmesine karşı Trafalgar Meydanı'nda toplandı.

İngiltere'de yüzlerce kişi, İsrail'le iş yapan şirketlere karşı doğrudan eylemler düzenleyen Palestine Action adlı grubun, hükümet tarafından yasaklı örgüt ilan edilmesi yönündeki girişimi protesto etti.

Başkent Londra'nın merkezindeki Trafalgar Meydanı'nda toplanan kalabalık, grubun geçtiğimiz günlerde iki askeri uçağın motorlarına kırmızı boya püskürtmesinin ardından İçişleri Bakanı Yvette Cooper'ın Palestine Action'ı terör örgütü ilan etme hazırlığına tepki gösterdi.

Eylemciler, grubun yasaklı örgütler listesine alınmasının protesto hakkının ihlali anlamına geleceğini savunarak, "Palestine Action, bizi gururlandır; bir Elbit fabrikasını daha kapat" ve "İnsanlar işgal altındayken direniş meşrudur" sloganları attı.

Londra Metropolitan Polisinin yoğun önlem aldığı eylem sırasında polisin bazı protestocuları gözaltına almak istemesi üzerine güvenlik güçleriyle eylemciler arasında arbede yaşandı.

Arbede sonucu eylemciler, gözaltına alınmak istenen 2 kişiyi polisin elinden aldı. Londra polisi toplamda 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Öte yandan Londra Metropolitan Polisi, daha önce eylem alanı olarak duyurulan parlamento çevresinde eylem yasağı uygulayacağını, buradaki protestocuların gözaltına alınacağını açıkladı.

Londra Emniyet Müdürü Mark Rowley, yaptığı yazılı açıklamada "aşırıcı organize suç örgütü" olarak nitelediği Palestine Action'a destek eylemlerinin meşru protesto hakkı kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirtti.

Rowley, grubun terör örgütü ilan edilmesi halinde atacakları adımlara ilişkin hazırlık yaptıklarını da bildirdi.

Grup üyeleri, hava üssüne girerek iki askeri uçağın motorlarına kırmızı boya püskürttü

İngiltere'de İsrail ile iş yapan şirketlerin yönetim binaları ve fabrikalarına karşı eylemler düzenleyen Palestine Action'ın 20 Haziran sabahı paylaştığı görüntülerde aktivistlerin Oxfordshire'daki İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) ait Brize Norton Hava Üssü'ne girerek iki askeri uçağın motorlarına kırmızı boya püskürtmesi yer almıştı.

Palestine Action'dan yapılan açıklamada, Filistinlilerin kanını simgeleyen kırmızı boyanın da piste püskürtüldüğü ve olay yerine Filistin bayrağı bırakıldığı aktarılarak, her iki aktivistin de güvenlikten kaçmayı başardığı ifade edilmişti.

Grup sözcüsü yaptığı açıklamada, "İngiliz hükümeti kamuoyu önünde İsrail'i kınasa da hala askeri kargo gönderiyor, Gazze üzerinde casus uçuşları yapıyor ve ABD ile İsrail savaş uçaklarına yakıt ikmali sağlıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Palestine Action aktivistlerinin yaptığı eyleme Başbakan Keir Starmer ve Savunma Bakanı John Healey tepki göstermişti.

Söz konusu eylemin ardından Filistin destekçisi Palestine Action grubunun, yasaklı örgütler listesine alınması için çalışmalar başlatılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere'de Palestine Action Eylemi - Son Dakika

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