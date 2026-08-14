İngiltere'de Yangın Riski İçin Acil Uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İngiltere'de Yangın Riski İçin Acil Uyarı

İngiltere\'de Yangın Riski İçin Acil Uyarı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere ve Galler'de cep telefonlarına orman yangını riski uyarısı gönderildi, ateş yakılmaması istendi.

İngiltere ve Galler'de milyonlarca kişinin cep telefonuna, orman ve açık alan yangını riskinin çok yüksek olduğu uyarısında bulunan "acil durum bildirimi" gönderildi.

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, uyarının yerel saatle 19.00'dan itibaren aşamalı olarak telefonlara gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların yangına yol açabilecek herhangi bir faaliyetten kaçınmaları istendi.

Uyarıda, tek kullanımlık mangallar, ateş çukurları, bahçe atığı yakma düzenekleri ve havai fişekler dahil, yangın başlatabilecek faaliyetlerin yapılmaması gerektiği belirtildi.

Mesajda, "Ülke genelinde çok yüksek seviyede orman ve açık alan yangını riski bulunmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Küçük bir alevin bile hızla büyük bir yangına dönüşebileceği, canları, evleri, işletmeleri ve acil durum ekiplerini riske atabileceği uyarısında bulunuldu.

Telefonlara siren sesi eşliğinde gönderilen uyarıda, vatandaşlardan resmi güncellemeleri takip etmeleri ve yangın belirtisi görmeleri halinde derhal 999'u aramaları istendi.

Vatandaşlardan açık alanlarda ateş yakmamaları istendi

İngiltere Başbakanı Andy Burnham da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, orman ve açık alan yangını riskinin çok yüksek seyretmesi nedeniyle İngiltere ve Galler genelindeki vatandaşlara "acil durum uyarısı" gönderildiğini bildirdi.

Uyarı talebinin doğrudan itfaiye ve kurtarma servislerinden geldiğini belirten Burnham, bugün Stourbridge kentinde olduğunu ve yangınların, insanların evleri ve hayatları üzerindeki yıkıcı etkisini yerinde gördüğünü ifade etti.

Burnham, önceliklerinin, herkesin güvenliğini sağlamak ve yeni yangınların başlamasını önlemek olduğunu vurgulayarak aşırı sıcakların etkili olduğu bu dönemde vatandaşlardan bahçeler, kırsal alanlar, parklar, fundalıklar ve ağaçlık alanlar dahil açık alanlarda ateş yakmamalarını istedi.

İtfaiyeciler ve acil durum ekiplerinin son derece zor koşullarda aralıksız çalıştığını kaydeden Burnham, vatandaşlara acil durum uyarısını ciddiye alma ve mevcut rehberliğe uymaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Orman Yangını, Acil Durum, İngiltere, Güvenlik, Galler, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'de Yangın Riski İçin Acil Uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tokat’ta polis memuru kene ısırığından hayatını kaybetti Tokat'ta polis memuru kene ısırığından hayatını kaybetti
Kahire’de AVM’de patlama: 2 ölü, 12 yaralı Kahire'de AVM'de patlama: 2 ölü, 12 yaralı
Kayseri’de biber gazlı ve bıçaklı cinayetin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı Kayseri’de biber gazlı ve bıçaklı cinayetin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı
Manisa’da dereye giren genç boğularak hayatını kaybetti Manisa'da dereye giren genç boğularak hayatını kaybetti
Bodrum’da kaybolan 5 arkadaş 3 saatte kurtarıldı Bodrum'da kaybolan 5 arkadaş 3 saatte kurtarıldı
CHP’li vekilin taciz iddiasıyla darbedildiği olayda şok ifade: “Ben bir p.... atıp çıkacağım“ demiş CHP'li vekilin taciz iddiasıyla darbedildiği olayda şok ifade: "Ben bir p.... atıp çıkacağım" demiş

23:29
Osimhen’in golleri yetmedi Galatasaray sezona puan kaybıyla başladı
Osimhen'in golleri yetmedi! Galatasaray sezona puan kaybıyla başladı
21:51
3 milletvekili daha AK Parti’ye katıldı Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat taktı
3 milletvekili daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat taktı
21:51
3 farklı partiden 7 belediye başkanı AK Parti’de İşte o isimler
3 farklı partiden 7 belediye başkanı AK Parti'de! İşte o isimler
21:47
Çorum FK’lı bir taraftarın RAMS Park’ta çektiği video ortalığı karıştırdı
Çorum FK'lı bir taraftarın RAMS Park'ta çektiği video ortalığı karıştırdı
21:14
Süleymancılar’ın merkezine polis baskını Adreste arama yapılıyor
Süleymancılar'ın merkezine polis baskını! Adreste arama yapılıyor
20:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AK Parti’nin 25. yıl kutlamasında tarihi mesajlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 25. yıl kutlamasında tarihi mesajlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 23:31:41. #7.12#
SON DAKİKA: İngiltere'de Yangın Riski İçin Acil Uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.