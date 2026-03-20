İngiltere, ABD'nin İran'ın füze üslerine yönelik saldırılarında İngiliz üslerini kullanmasına izin verdi

20.03.2026 22:05
İngiltere hükümeti, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırıları gerekçe göstererek İran'ın füze üslerine yönelik hava saldırıları için ABD'ye askeri üslerini kullanma izni verdi. İngiltere'ye tepki gösteren İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İngiltere üslerinin İran'a yönelik saldırılarda kullanılmasına izin vererek İngiliz halkının güvenliğini riske atıyor. İran kendini savunma hakkını kullanacaktır" dedi.

İngiltere hükümeti, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere düzenlenen saldırılar nedeniyle İran'ın füze üslerine yönelik ABD'nin hava saldırıları için askeri üslerini kullanmasına izin verdi. Bakanlar, bölgedeki gelişmeleri ve İran'ın düşmanca davranışlarını ele alarak uluslararası işbirliği vurgusu yaptı.

İNGİLTERE'DEN ABD'YE "ASKERİ ÜS" ONAYI ÇIKTI

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcünün yaptığı yazılı açıklamaya göre, İngiliz bakanlar, Orta Doğu'daki son gelişmeleri, İran'ın saldırılarını ve Hürmüz Boğazı'nı kapatmasını ele almak üzere bir araya geldi.

İngiltere'nin, Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası deniz taşımacılığını güvence altına alacak uygulanabilir plan geliştirmek üzere uluslararası ortaklarıyla yakın işbirliği içinde çalıştığını vurgulayan bakanlar, İran'ın hedeflerini uluslararası deniz taşımacılığını da kapsayacak şekilde genişletmesini kınadı.

GEREKÇE HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ SALDIRILAR

Ayrıca, bakanlar, kırmızı bayraklı gemiler ile İngiltere'nin yakın müttefikleri ve Körfez'deki ortaklarının gemilerine yönelik saldırılar dahil İran'ın saldırılarının, bölgeyi daha fazla krize sürükleme, İngiltere ve dünya genelinde hissedilen ekonomik etkileri daha da kötüleştirme riski taşıdığı konusunda mutabık kaldı.

Bakanlar, ABD'nin bölgenin toplu meşru müdafaası kapsamında İngiltere'nin üslerini kullanmasına ilişkin anlaşmanın, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere saldırmak için kullanılan füze üslerini ve kapasitelerini etkisiz hale getirmeye yönelik ABD savunma operasyonlarını da kapsadığını doğruladı.

İngiltere'nin Orta Doğu'daki çatışmaya yönelik yaklaşımının temelindeki ilkelerin değişmediğini vurgulayan bakanlar, İngiltere'nin, halkını, çıkarlarını ve müttefiklerini savunmaya, uluslararası hukuka uygun hareket etmeye ve daha geniş çaplı çatışmanın içine çekilmemeye kararlı olduğunu bildirdi.

İRAN: KENDİNİ SAVUNMA HAKKINI KULLANACAKTIR

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İngiltere üslerinin İran'a yönelik saldırılarda kullanılmasına izin vererek İngiliz halkının güvenliğini riske atıyor. İran kendini savunma hakkını kullanacaktır" dedi.

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Dış Politika, İngiltere, Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Ekonomi, Güncel, İran, Son Dakika

    Yorumlar (1)

  • Ömer Akçay Ömer Akçay:
    iran yalnız kalıyor bu savaşta eyy Rusya nerdesin hani dostun du iran 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fransız askerin paylaşımı Chales De Gaulle uçak gemisinin konumunu ifşa etti Fransız askerin paylaşımı Chales De Gaulle uçak gemisinin konumunu ifşa etti
İzlemeyenler pişman Dün gece neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
İran yeni silahını ilk kez kullandı İran yeni silahını ilk kez kullandı
Savaşta üstünlük el değiştirdi ABD’ye bir günde iki ağır darbe Savaşta üstünlük el değiştirdi! ABD'ye bir günde iki ağır darbe
İstanbul’da facia Bayramın ilk saatlerinde 3 can kaybı İstanbul'da facia! Bayramın ilk saatlerinde 3 can kaybı
Adana’da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var Adana'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

22:07
Ünlü şarkıcıdan veda gibi not: Bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın
Ünlü şarkıcıdan veda gibi not: Bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın
21:25
Sakatlıklarla boğuşan Osimhen’e ülkesinde dua desteği
Sakatlıklarla boğuşan Osimhen'e ülkesinde dua desteği
19:30
İran’dan ABD ve İsrail’e yeni tehdit: Hiçbir yer güvenli değil
İran'dan ABD ve İsrail'e yeni tehdit: Hiçbir yer güvenli değil
19:25
“İran’la konuşmak istiyoruz“ diyen Trump’tan kafa karıştıran sözler
"İran'la konuşmak istiyoruz" diyen Trump'tan kafa karıştıran sözler
19:11
NATO, Irak misyonunda görev yapan tüm personeli Avrupa’ya tahliye etti
NATO, Irak misyonunda görev yapan tüm personeli Avrupa'ya tahliye etti
18:35
Fransız bilim insanlarından kalp yetmezliği tedavisinde umut veren buluş
Fransız bilim insanlarından kalp yetmezliği tedavisinde umut veren buluş
