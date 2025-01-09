İngiltere'den Yeni Yasadışı Göç Yaptırımları

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İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, yasa dışı göçle mücadele kapsamında, insan kaçakçılığı çetelerinin finansmanını hedef alan yeni yaptırımlar uygulayacaklarını bildirdi.

Bakan Lammy, başkent Londra'da dış politika ve insan kaçakçılığı çeteleriyle mücadele konularına ilişkin konuştu.

Lammy, dünyanın dört bir yanındaki çatışmalar, kayıtlara geçen en fazla mülteci ve yerinden edilmiş insan sayısıyla Soğuk Savaş sonrası barış ortamının tamamen sona erdiğini belirterek, dünyanın eski normaline dönmeyeceğinin altını çizdi. Bakan Lammy, "Avrupa'nın gelecekteki güvenliği bıçak sırtında." dedi.

Bakan Lammy, iktidardaki İşçi Partisi hükümetinin, İngiltere'nin dış politikasını "savunma konusunda Avrupalı komşularla daha yakın çalışacak şekilde" değiştirdiğini aktardı.

Ülkesi ve müttefiklerinin kaotik dünyada "stratejik istikrarı" sağlamak için uzun vadeli düşünmeye geri dönmeleri gerektiğini söyleyen Lammy, "(ABD Başkanı seçilen) Donald Trump ve (ABD Başkan Yardımcısı seçilen) JD Vance, Avrupa'nın kendi kıtasını savunmak için daha fazlasını yapması gerektiğini söylerken haklılar." diye konuştu.

Lammy, yasa dışı göçle mücadele konusunda, İngiltere Dışişleri Bakanlığının stratejisinin "işlemsel, sert diplomasi ve insan kaçakçılığı yolunun her aşamasında ortaklarla akıllı müdahaleler üzerinde anlaşmayı" içereceğini söyledi.

Bu bağlamda, ülkesinin insan kaçakçılarını ve bu yasa dışı sektöre dahil olanları hedef almak amacıyla yeni yaptırım rejimi uygulayacağını duyuran Lammy, "Bu, düzensiz göçün ve İngiltere'ye göçmen kaçakçılığının önlenmesine, bunlarla mücadele edilmesine, caydırılmasına ve engellenmesine yardımcı olacaktır." şeklinde konuştu.

Yaptırım kararının bu yıl içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da yeni yaptırım rejiminin, yasa dışı göç ve organize suçlara yönelik "dünyanın ilk bağımsız yaptırım düzenlemesi" olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Bu yaptırımların, tehlikeli yolculuklara olanak sağlayan kişi ve kuruluşları hedef alarak söz konusu suç ağlarının finansmanını engelleyeceğine işaret edilen açıklamada, yaptırım kararının yıl içinde yürürlüğe girmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, hükümetin, yeni yaptırım rejimiyle küçük bot geçişlerini ve net göçü azaltmayı ve ulusal güvenliği güçlendirmeyi hedeflediği bildirildi.