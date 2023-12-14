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İngiltere Dışişleri Bakanı, aşırılık yanlısı yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Filistinli sivilleri öldürdüğünü belirterek, bunların İngiltere'ye... - Son Dakika
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İngiltere Dışişleri Bakanı, aşırılık yanlısı yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Filistinli sivilleri öldürdüğünü belirterek, bunların İngiltere'ye...

İngiltere Dışişleri Bakanı, aşırılık yanlısı yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Filistinli sivilleri öldürdüğünü belirterek, bunların İngiltere'ye girişinin yasaklanacağını açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı, aşırılık yanlısı yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Filistinli sivilleri öldürdüğünü belirterek, bunların İngiltere\'ye...
14.12.2023 - 13:35,  Güncelleme: 13:36
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İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, aşırılık yanlısı yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin, Filistinli sivilleri hedef alıp öldürdüğünü belirterek, bunların İngiltere'ye girişinin yasaklanacağını açıkladı.

Cameron, X hesabından yaptığı paylaşımda, aşırılık yanlısı yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin, Filistinli sivilleri hedef alıp öldürmesinin İsrailli ve Filistinliler için güvenlik ve istikrarı tehlikeye soktuğunu belirtti.

İsrail'in söz konusu saldırıları durdurmak ve faillerden hesap sormak için gerekli adımları atması gerektiğini vurgulayan Cameron, "Ülkemizin bu korkunç eylemleri düzenleyenlere ev sahipliği yapmaması için yerleşimci şiddetinin sorumlularının İngiltere'ye girişini yasaklıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

David Cameron, İnsan Hakları, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere Dışişleri Bakanı, aşırılık yanlısı yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Filistinli sivilleri öldürdüğünü belirterek, bunların İngiltere'ye... - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere Dışişleri Bakanı, aşırılık yanlısı yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Filistinli sivilleri öldürdüğünü belirterek, bunların İngiltere'ye... - Son Dakika
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