İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Çin'in Tayvan'ı olası işgalinden endişe duyuyor

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İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Çin'in Tayvan'ı olası işgalinden endişe duyduklarını söyledi.

ABC News'e mülakat veren Cameron, ihtilaflı Güney Çin Denizi meselesi ile İsrail'in Gazze'ye saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu.

Cameron, Çin'in Tayvan Adası'nı olası işgalinden endişe duyduklarını belirterek, "Çin'in Tayvan'ı ablukaya alması gibi bir durum olursa bunun yalnızca Tayvan için değil küresel ekonomi için de büyük felakete yol açacağı şüphesiz." dedi.

Çin ile çeşitli konularda görüşmek istediklerini fakat Pekin yönetiminin "zorlayıcı" davrandığını kaydeden Cameron, Çin ile Tayvan arasındaki durumu değiştirecek tek taraflı eylem görmek istemediklerini dile getirdi.

Öte yandan, Cameron, İsrail'in Refah'a olası saldırısına ilişkin "(İsrail'e) sivilleri saldırıdan korumak için bir planınız yoksa bu saldırıdan vazgeçin mesajını açıkça iletiyoruz." diyerek, İsrail'in halihazırda böyle bir planının bulunmadığını ifade etti.

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşma sürecine de değinen Cameron, saldırılara ara verilmesini, daha sonra bu aranın kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşmesini umduklarını kaydetti.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'in, kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı halen sürüyor.

Pekin yönetimi, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak, Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.