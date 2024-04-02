İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Gazze ve Batı Şeria'daki durumu ele aldı

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İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, yaptıkları telefon görüşmesinde Gazze ve Batı Şeria'daki son durumu ele aldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, telefon görüşmesinde Mustafa'yı yeni görevi için tebrik eden Cameron, ülkesinin Filistin'e desteğini yineledi. Cameron, Batı Şeria ve Gazze'de kurulacak Filistin yönetiminin kalıcı barış için önemine vurgu yaptı.

İngiltere'nin Filistin yönetimini güçlendirmek için müttefikleriyle çalışmaya hazır olduğunu belirten Cameron, Filistin yönetiminin de ihtiyaç duyulan alanlarda reform adımları atması gerektiğini ifade etti.

Açıklamada, "İkili, İsrail'in Gazze'ye daha fazla insani yardım girişine izin vermesi ve rehinelerin çıkarılması için çatışmalara acil insani ara verilmesi ile tekrar çatışmalara ve ölümlere dönmeyecek şekilde sürdürülebilir ve kalıcı bir ateşkese doğru ilerlenmesi konusunda mutabık kaldı." ifadeleri kullanıldı.