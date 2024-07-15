İngiltere Dışişleri Bakanı Gazze'de Ateşkes Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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İngiltere Dışişleri Bakanı Gazze'de Ateşkes Çağrısı Yaptı

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılarına son verilmesi için acil ateşkes çağrısında bulundu. Lammy, İsrail Başbakanı ve Filistin Başbakanı ile yaptığı görüşmelerde, İsrailli esirlerin serbest bırakılması, sivillerin korunması, insani yardımların ulaştırılması ve iki devletli çözüm yoluna ihtiyaç olduğunu vurguladı.

15.07.2024 10:33
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İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde acil ateşkese varılması çağrısı yaptı.

Lammy, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile yaptığı görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulunan Lammy, İsrailli esirlerin serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.

Lammy, sivillerin korunması, Gazze'ye sınırsız insani yardımların ulaştırılmasının yanı sıra Filistin ile İsrail arasında iki devletli çözüme giden bir yola ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere Dışişleri Bakanı Gazze'de Ateşkes Çağrısı Yaptı - Son Dakika

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