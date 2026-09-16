İngiltere Dışişleri Bakanı Miliband, İsrail'e yönelik sert eleştirilerini sürdürdü - Son Dakika
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İngiltere Dışişleri Bakanı Miliband, İsrail'e yönelik sert eleştirilerini sürdürdü

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İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, Gazze ve Batı Şeria'da yaşananlara dünyada büyük rahatsızlık duyulduğunu belirterek "İsrail hükümeti müttefiklerini kaybediyor" dedi. Miliband, İsrail yerleşimleriyle ticaret yasağını savunurken Gazze için daha fazlasını yapamamanın hayal kırıklığını yaşadığını söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, dünyada insanların Gazze ve Batı Şeria'da yaşananlar karşısında büyük bir rahatsızlık duyduğunu belirterek "İsrail hükümeti dostlarını kaybediyor. Müttefik kazanmıyor, müttefiklerini kaybediyor." ifadelerini kullandı.

Miliband, eski bakan Rory Stewart ve eski Başbakan Tony Blair'in basın danışmanı Alastair Campbell'in hazırladığı "The Rest is Politics" podcast yayınına konuk oldu.

İngiltere'nin işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticaret yasağı kararını açıklarken "etnik temizlik" ve "savaş suçları" ifadelerini kullanan Miliband, bu tanımlamaları yaparken kendisi gibi Yahudi olan ve Nazi toplama kamplarında babasıyla birlikte 60 akrabasını kaybeden annesinin Filistin konusundaki düşüncelerinden etkilendiğini anlattı.

Ed Miliband, "Bu açıklamayı yaparken çok düşündüm. Ne söylemeliyim, ne söylememeliyim, ne kadar ileriye gitmeliyim düşüncesiyle konuşmamla boğuştum. Annem olsa ne söylerdi diye düşündüm. Annem, 'Filistinlilerin yaşadıklarına bak. Bu zavallı insanların neler yaşadığına bak. Bunlar yanlış ve sen de bunu söylemelisin' derdi." ifadelerini kullandı.

İsrail'le ilişkileri güçlendirmek istediklerini de kaydeden Miliband, "Yapmak istediğimiz şey işgalin yasadışı olduğunu göstermektir." diye konuştu.

Hükümetin aldığı ticareti yasaklama kararını savunan Miliband, "Bu yaptırımlar kesinlikle işe yarayacak mı? Kesinlikle yarayacağını söyleyemem. Diğer uluslararası ortaklarımız da harekete geçmişken başarılı olma şansı var mı? Belki var. Buradaki niyetimiz de bu." dedi.

"Gazze için daha fazlasını yapamamanın hayal kırıklığını yaşıyorum"

Gazze'deki insani durumu "tarif edilemez derecede korkunç" olarak niteleyen Miliband, "Sözde çift kullanımlı mallara silah yapılabileceği gerekçesiyle uygulanan kısıtlamayla tamamen masum ürünlerin bölgeye girişi engelleniyor. Bu tamamen kasıtlı bir stratejiye benziyor. Gelecek hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Ürdün'le birlikte bir konferans düzenleyerek Gazze'deki sağlık ve insani duruma dikkati çekeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Miliband, "Gazze için daha fazlasını yapamamanın hayal kırıklığını yaşıyorum. Gazze'ye yardım etme ihtimali oluşturmak için insani yardım hareketi başlattık. Daha fazlasını yapmak istedik, uluslararası insancıl hukukun ihlalleri nedeniyle yaptırımlar uyguladık. İsrail bölgeyi büyük oranda kontrol ediyor. 20 maddelik barış planı uygulanmıyor. Sahadaki durum korkunç." dedi.

İsrailli yetkililerin açıklamalarının yalnızca direnişçileri öldürme değil, tüm Gazze halkını yerinden etme mesajı taşıdığını da vurgulayan Miliband, 7 Ekim 2023 sonrası Gazze'de yaşananları hiçbir şeyin meşrulaştıramayacağının altını çizdi.

Ed Miliband, Gazze'de ilan edilen ateşkesin ardından 1200 Filistinlinin öldürüldüğünü de hatırlattı.

"Uluslararası toplum işgal devam ettikçe sessiz kalmayacak"

İsrail'de gelecek ay yapılacak seçimler öncesi İsrail halkına mesaj vermek istediklerini söyleyen Miliband, "Uluslararası toplum işgal devam ettikçe sessiz kalmayacak. Yerleşimci şiddeti ve terörizmiyle iki devletli çözümü ortadan kaldırma girişimlerine karşı pes etmeyeceğiz. İsrail'in güvenliği iki devletli çözümde. Bence (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu İsrail'i daha güvenli değil daha güvensiz hale getiriyor." ifadelerini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Milliband, iki devletli çözüm olmadan istikrarlı bir Orta Doğu olamayacağını savunup, Gazze ve Batı Şeria'da yaşananlar karşısında dünyadaki insanların büyük bir rahatsızlık duyduğuna vurgu yaparak, "İsrail hükümeti dostlarını kaybediyor. Müttefik kazanmıyor. Müttefiklerini kaybetti. Tüm dünyada kaybediyor. Gazze ve Batı Şeria'da yaşananlar tüm dünyada insanları harekete geçirdi." diye konuştu.

ABD ile son dönemde yaşanan gerilimli ilişkilere değinen Miliband, ABD ile ittifakın önemli olduğunu, ancak Avrupa Birliği ve orta ölçekli güçlerle ilişkilerin de değişen dünyada İngiltere açısından önemli olduğunu vurguladı.

Miliband, Hürmüz Boğazı'nın açılmasının öncelikli diplomatik hedef olduğuna dikkati çekerek "Dışişleri Bakanı olarak halkın karşı karşıya olduğu hayat pahalılığıyla mücadele etmem gerek. Bunun en büyük nedenlerinden biri ise Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasıdır." dedi.

İngiltere, 11 ülkeyle birlikte 8 Eylül'de işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticaret yasağı uygulama kararı açıklamıştı.

Kaynak: AA
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