İngiltere, F-35 ve Typhoon'la Görev Uçuşları Yapıyor

(ANKARA) - İngiltere Savunma Bakanlığı, Typhoon ve F-35 savaş uçaklarının İngiliz çıkarlarını korumak amacıyla Katar, Kıbrıs, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün ve Bahreyn üzerinden görev uçuşları yaptığını açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, bu görevlerin aynı zamanda Katar, Kıbrıs, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve Bahreyn'deki müttefiklerin savunma ihtiyaçlarını desteklemeyi de kapsadığını belirtti.