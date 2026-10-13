İngiltere, Fransa, Avustralya ve Kanada, Filistin seçim ertelemesini üzüntüyle karşıladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İngiltere, Fransa, Avustralya ve Kanada, Filistin seçim ertelemesini üzüntüyle karşıladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere, Fransa, Avustralya ve Kanada, Filistin seçimlerinin Eylül 2027'ye ertelenmesini üzüntüyle karşıladı. Açıklamada ertelemenin Filistinlileri oy kullanmaktan mahrum bırakacağı belirtildi; Filistin yönetimine seçimleri yeniden değerlendirme çağrısı yapıldı.

İngiltere, Fransa, Avustralya ve Kanada, Filistin'de genel seçimlerin gelecek yıla ertelenmesini üzüntüyle karşıladıklarını bildirdi.

İngiltere, Fransa, Avustralya ve Kanada dışişleri bakanları, Filistin'de 28 Kasım'da yapılması planlanan genel seçimlerin ertelenmesine ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Filistin Yasama Konseyi seçimlerinin yanı sıra başkanlık seçimlerini Eylül 2027'ye erteleme kararından "derin üzüntü duyulduğu" belirtildi.

Son Filistin Yasama Konseyi seçimlerinin üzerinden yaklaşık 20 yıl, 2021 seçimlerinin ertelenmesinin üzerinden ise 5 yıl geçtiği hatırlatılan açıklamada, Filistinlilerin bütün bir neslinin, temsilcilerini seçme fırsatı bulamadan yetişkinliğe ulaştığı aktarıldı.

Açıklamada, bu ertelemenin, derin hayal kırıklığı yaratacağı, Filistinlileri bir kez daha oy kullanma fırsatından mahrum bırakacağı ve demokratik kurumlara duyulan kamu güvenini daha da aşındıracağı değerlendirmesinde bulunuldu.

Seçimlerin uluslararası standartlarla tam uyumlu şekilde ve oy kullanma hakkına sahip tüm Filistinlilerin katılımıyla yapılabilmesini etkileyen önemli zorluklar ve engellerin bulunduğu belirtiler-n açıklamada, bu zorlukların ele alınması ve seçmen katılımının kolaylaştırılması için pratik hazırlıkları ilerleten Merkezi Seçim Komisyonu'nun önemli çalışmaları takdir edildi.

Güvenilir seçimlerin, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Filistin yönetiminin demokratik yenilenme ve hesap verebilir yönetim dahil reform taahhüdünün önemli unsuru olduğu vurgulanan açıklamada, bunun Haziran 2025 New York Deklarasyonu ile de uyumlu olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Filistin yönetiminin güçlendirilmesi, hem İsrail hem de Filistin için kalıcı barış ve güvenliğe giden tek yol olan uygulanabilir iki devletli çözümün kurumsal temellerini inşa etmeyi sürdürmek açısından hayati öneme sahip. Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkının uzun süredir destekçileri olarak, Filistin yönetimine seçimleri erteleme kararını yeniden değerlendirme ve daha fazla gecikmeksizin yasama ve başkanlık seçimlerini yapmak için gerekli adımları atma çağrısında bulunuyoruz."

Açıklamada, bu seçimlerin gerçekleştirilmesine yönelik çabaların desteklenmeye devam edeceği belirtilerek, "İsrail'e, tüm Filistinlilerin katılımı için gerekli pratik düzenlemeler dahil seçimlerin yapılmasını engelleyebilecek eylemlerden kaçınma çağrımızı yineliyoruz." denildi.

Söz konusu ülkelerin, Hamas'ın Filistin'in gelecekteki yönetiminde hiçbir rolü olamayacağı yönünde uzun süredir devam eden tutumunu yinelediği aktarıldı.

Genel seçimler 28 Kasım 2026'da yapılacaktı

Filistin Devlet Başkanı Abbas, 9 Temmuz'da yayımladığı kararnameyle Doğu Kudüs, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki genel seçimlerin 28 Kasım'da yapılmasına karar vermişti.

Yaklaşık 2 milyon 970 bin Filistinli seçmenin 1 milyon 590 bini Batı Şeria'da, 1 milyon 240 bini Gazze'de, yaklaşık 140 bini de Kudüs'te bulunuyor.

Filistin'de son genel seçimler, 2006'da yapılmış ve Hamas sandalyelerin çoğunluğunu kazanmıştı.

Hamas ile Fetih arasında 2007'de başlayan iç çatışmalar, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yönetime geçmesiyle sonuçlanmış, Fetih liderliğindeki Filistin yönetimi ise Batı Şeria'da kalmıştı.???????

Kaynak: AA
Dış PolitikaAvustralyaİngiltereFilistinGüncelKanadaFransaEylülSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtüsü gerilimi tırmanıyor Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar Başörtüsü gerilimi tırmanıyor! Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar
Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı
Özgür Özel’den hükümete Yemen tepkisi Özgür Özel'den hükümete Yemen tepkisi
Herkes Arda Turan’ı beklerken Milli Takım’a bir İtalyan hoca daha İlk açıklama geldi Herkes Arda Turan'ı beklerken Milli Takım'a bir İtalyan hoca daha! İlk açıklama geldi
Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı
Rıdvan Dilmen’den Galatasaray-Barcelona maçı için olay tahmin Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Barcelona maçı için olay tahmin
19:21
Trump’tan Suudi Arabistan’a saldıran Husilerle ilgili açıklama Seçimlerden sonrasını işaret etti
Trump'tan Suudi Arabistan'a saldıran Husilerle ilgili açıklama! Seçimlerden sonrasını işaret etti
19:18
Barcelona’dan dikkat çeken paylaşım: Cehenneme giden yol
Barcelona'dan dikkat çeken paylaşım: Cehenneme giden yol
19:03
İstanbul’un trafiği Nübel’i de çıldırttı
İstanbul'un trafiği Nübel'i de çıldırttı
18:15
Ufuk Özkan’ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı
Ufuk Özkan'ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı
18:13
Fon kurulundan 5. toplantı 34,1 milyar TL’lik ödeme için tarih verildi
Fon kurulundan 5. toplantı! 34,1 milyar TL'lik ödeme için tarih verildi
17:11
Kılıçdaroğlu’ndan Azerbaycan’daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler
Kılıçdaroğlu'ndan Azerbaycan'daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 19:36:35. #.0.2#
SON DAKİKA: İngiltere, Fransa, Avustralya ve Kanada, Filistin seçim ertelemesini üzüntüyle karşıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei