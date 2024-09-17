İngiltere, İklim Değişikliğiyle Mücadelede Kararlı - Son Dakika
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İngiltere, İklim Değişikliğiyle Mücadelede Kararlı

Dışişleri Bakanı Lammy, iklim eylemlerinin İngiliz dış politikasının merkezinde olacağını açıkladı.

17.09.2024 18:48
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İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, iklim değişikliğiyle mücadelede gerçekçi yaklaşıma ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, İngiliz dış politikasının merkezinde iklim değişikliğiyle mücadele eylemlerinin olacağını bildirdi.

Lammy, başkent Londra'daki Kew Gardens Kraliyet Botanik Bahçesi'nde iklim krizine ilişkin konuştu.

Bakan Lammy, konuşmasında, iklim değişikliğiyle mücadele amacıyla yapılacak eylemlerin İngiliz dış politikasının merkezinde yer alacağına işaret etti.

İklim değişikliğinin dünyanın dört bir yanındaki toplulukları yerinden ettiğini belirten Lammy, Dünya Bankasının en kötü durum tahmininin, 2050'ye kadar iklim değişikliğinin 200 milyon insanın evlerini terk etmesine neden olabileceğini aktardı.

Lammy, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre iklim değişikliğinin halihazırda insan sağlığına yönelik en büyük tehdit olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün sizlere, Dışişleri Bakanı olduğum sürece, iklim ve doğa krizine ilişkin eylemlerin Dışişleri Bakanlığının yaptığı her şeyin merkezinde yer alacağını taahhüt ediyorum. Bu, temiz ve güvenli enerji elde etme, faturaları düşürme, İngiltere için büyümeyi teşvik etme ve nihayetinde tüm refahın dayandığı doğal dünyayı koruma fırsatıdır."

Lammy, hedeflerinin, şimdi ve gelecekte herkes için "yaşanabilir gezegen" olduğunu vurgulayarak, "Dış politikadan finansal alana kadar elimizdeki tüm araçları kullanmaya yönelik sert ve gerçekçi yaklaşıma ihtiyacımız var." dedi.

Bakan Lammy, İngiltere'nin ulusal çıkarları açısından hiçbir şeyin, artan sıcaklıkları durdurma konusunda küresel ilerleme sağlamaktan daha merkezi olamayacağını söyledi.

Kaynak: AA

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