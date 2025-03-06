İngiltere-İrlanda Zirvesi: Ekonomik İşbirliği ve Güvenlik Konuları

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve İrlanda Başbakanı Micheal Martin, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini ve güvenlik konularını ele almak üzere düzenlenecek İngiltere-İrlanda Zirvesinde bir araya gelecek.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İngiltere ve İrlanda arasında düzenlenecek zirvede enerji güvenliği, ticaret, teknoloji, yapay zeka ve savunma alanlarında işbirliği konuları ele alınacak.

Zirveye, İngiltere Başbakan Yardımcısı Angela Rayner, İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper, İngiltere Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Bakanı Ed Miliband da katılacak.

Zirve kapsamında bir araya gelecek olan Starmer ve Martin'in ise İrlanda ve Kelt denizlerindeki açık deniz enerji projeleri için bürokratik engellerin azaltılması ve yatırım süreçlerinin hızlandırılması amacıyla yeni veri paylaşım anlaşmasını duyurması öngörülüyor. Bu düzenlemenin, yenilenebilir enerji üretimini artırarak İngiltere'nin enerji güvenliğini güçlendirmesi bekleniyor.

Ayrıca, zirvede teknoloji, finans, temiz enerji, imalat ve inşaat sektörlerinden önde gelen iş insanlarının katılımıyla bir iş forumu düzenlenecek. Forumda, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve ekonomik büyüme için yeni fırsatlar ele alınacak.

İrlanda'dan İngiltere'ye 185 milyon sterlinlik yatırım

Zirve kapsamında, İrlanda'nın İngiltere'ye yapacağı 185,5 milyon sterlinlik yeni yatırımın duyurulacağı ve böylelikle bu yatırımın ülke genelinde 2 bin 540 kişilik istihdam sağlayacağı açıklanacak.

İrlanda, geçen yıl 80 milyar sterline ulaşan ticaret hacmiyle İngiltere'nin en büyük 6. ticaret ortağı oldu.

Starmer, savunma sanayisi çalışanlarıyla buluşacak

Başbakan Starmer, zirve sonrası ulusal güvenlik sektöründe faaliyet gösteren bir savunma şirketini ziyaret ederek çalışanlar ve çıraklarla bir araya gelecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Starmer, enerji güvenliği ve ulusal güvenliğin birbiriyle bağlantılı olduğunu vurgulayarak, bu nedenle, dış etkenlerin İngiliz halkının yaşam maliyetleri üzerindeki baskısını azaltmak için müttefiklerle işbirliği içinde hareket edilmesinin önemine işaret etti.

Starmer, "En yakın komşumuz İrlanda ile ortaklığımız, ülkemizdeki insanlara hizmet sunmak için uluslararası ortaklarla çalışmanın önemini ortaya koyuyor. Küresel barış, refah ve güvenlik arayışında benzer düşünen ortaklarla her zamankinden daha fazla çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.