İngiltere İsrail'e silah ambargosu uygulamıyor

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İngiltere'nin İsrail'e "gizli silah ambargosu" uyguladığı yönündeki haberleri doğrulamayan İngiliz hükümeti, İsrail'e silah ihracat lisansları konusundaki yaklaşımda "herhangi bir değişiklik olmadığını" bildirdi.

İngiltere Hükümeti Sözcüsü, İsrail'e "gizli silah ambargosu" uygulanmaya başlandığı ve yeni silah ihracat lisansları için yapılan başvuruların dondurulduğuna yönelik haberlere ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

"İsrail'e ihracat lisansları konusundaki yaklaşımımızda herhangi bir değişiklik olmadı." ifadesini kullanan Sözcü, yeni hükümetin, ihracat lisansı başvurularını Stratejik İhracat Lisansı Kriterlerine göre vaka bazında incelemeyi sürdürdüğünü bildirdi.

Hükümet Sözcüsü, silah ihracatı konusunda hem ulusal hem de uluslararası yasal yükümlülükleri yerine getirmelerinin hayati önem taşıdığını vurgulayarak, "İsrail'e yapılan ihracatla ilgili tavsiyeleri gözden geçiriyoruz ve henüz bir karar verilmiş değil." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin İsrail'e "gizli silah ambargosu" uyguladığı iddiası

İngiltere'de yeni hükümetin Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail'e silah satışının uluslararası hukuka uygunluğuna ilişkin yürütülen inceleme sürecini kapsamlı şekilde gözden geçireceklerini ve süreç tamamlandığında parlamentoyu bilgilendireceğini belirtmişti.

İngiliz "Daily Mail" gazetesinin geçen haftaki haberinde, İşçi Partisi hükümetinin, İsrail'e "gizli silah boykotu" uyguladığı ve memurların yeni silah ihracat lisansları için yapılan başvuruları dondurduğu öne sürülmüştü.

Haberde, İngiltere hükümetinin, savaş suçları nedeniyle İsrail'e silah ihracat lisanslarını yasaklama planını yaz sonuna ertelediğinin tahmin edildiği kaydedilmişti.

İngiltere, uluslararası hukuk ihlali riskine rağmen İsrail'e silah ihracat lisanslarını sonlandırmadı

İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim 2023'ten bu yana süregelen aralıksız saldırılarına ve savaş suçları işlediği uyarılarına rağmen İngiltere'nin bu ülkeye silah satan şirketlere verdiği ihracat lisanslarını sonlandırmaması hem halkın hem de uluslararası toplumun tepkisine neden oluyor.

Ülkedeki insan hakları örgütleri ve bağımsız kuruluşlar, Gazze'de uluslararası insancıl hukuku ihlal eden İsrail'e silah satışını durdurmadığı gerekçesiyle İngiltere'yi "İsrail'in savaş suçlarına ortak olmakla" eleştiriyor.

İngiltere İş ve Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilere göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana ülkeden İsrail'e silah, askeri teçhizat ve diğer kontrollü ürünlerin satışı için 100'den fazla ihracat lisansına onay verildi. Mayıs itibarıyla "varış noktasının İsrail olduğu belirtilen" mevcut silah ve askeri teçhizat ihraç lisanslarının sayısı 345 oldu.