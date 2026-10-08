İngiltere, İsrail'in kararına rağmen Doğu Kudüs konsolosluğunu temsilciliğe çevirdi - Son Dakika
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İngiltere, İsrail'in kararına rağmen Doğu Kudüs konsolosluğunu temsilciliğe çevirdi

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İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, Doğu Kudüs'teki konsolosluğunun kapanmayıp Birleşik Krallık Kudüs Temsilciliği olarak faaliyetini sürdüreceğini açıkladı. İsrail'in kapatma kararına rağmen temsilcilik bağımsız kalacak ve Filistin halkıyla çalışmalarını sürdürecek.

İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, Doğu Kudüs'teki İngiliz konsolosluğunun kapanmayacağını, temsilcilik olarak faaliyetlerine devam edeceğini bildirdi.

Bakan Miliband, ülkesinin Doğu Kudüs'teki diplomatik varlığına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yaklaşık 200 yıldır Kudüs'te bulunan İngiliz konsolosluğunu kapatmanın, "İsrail hükümetinin yasal hakkı olduğunu kabul etmediklerini" açıkça ifade ettiklerini belirten Miliband, İngiliz hükümetinin, Doğu Kudüs'ün işgal altındaki toprak olduğu yönündeki uzun süredir devam eden görüşünü yinelediğini vurguladı.

Bakan Miliband, "İsrail hükümetiyle yapılan görüşmelerin ardından, konsolosluk binamız kapanmayacak ve bugünden itibaren Birleşik Krallık Kudüs Temsilciliği olarak bilinecektir. Birleşik Krallık Kudüs Temsilciliği bağımsızdır, faaliyettedir ve hayati hizmetleri sunmaya ve Filistin halkıyla çalışmalarımızı yürütmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Bunun, uzun süredir İngiltere'nin iki devletli çözümü destekleme rolünü sürdürmesini sağlayacağına işaret eden Miliband, şunları kaydetti:

"Bir mutabakat olmaksızın, personelimizin ve binalarımızın güvenliği ve korunması için gerekli güvencelere sahip olmazdık. Bu doğrultuda Birleşik Krallık, güvenliklerini sağlamak amacıyla bazı personel ve ailelerini geçici olarak geri çekmiştir. Önümüzdeki aylarda varlığımızı yeniden güçlendirmek için çalışacağız ve bu görüşmeler sürdüğü ve inandırıcı olduğu sürece karşılıklı adım atmayacağız. Birleşik Krallık, İsrail ve Filistin halkları için barış ve güvenlik sağlayacak iki devletli çözümü desteklemek amacıyla uluslararası toplumla birlikte 8 Eylül'de aldığı tedbirlerin arkasında kararlılıkla durmaktadır."

İngiltere dahil, 12 Batılı ülkenin işgal altındaki Filistin topraklarından gasbedilen İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklayacağını duyurmasının ardından, İsrail Dışişleri Bakanı Saar, 8 Eylül'de İngiltere'ye yaptırım uygulayacaklarını duyurmuştu.

Saar, ticari yaptırımlara yanıt olarak İngiltere'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Filistin nezdindeki konsolosluğunu kapatma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA
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