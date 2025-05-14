İngiltere: İsrail Yardımları Engellemeyi Bıraksın - Son Dakika
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İngiltere: İsrail Yardımları Engellemeyi Bıraksın

Bakan Falconer, Gazze'ye yardımların engellenmemesi gerektiğini vurguladı ve acil ateşkes çağrısında bulundu.

14.05.2025 17:04
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İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) geçici tedbir kararlarını uygulamakla yükümlü olduğunu belirterek, Gazze'ye giren yardımlar üzerindeki engelin hemen kaldırılması gerektiğini bildirdi.

Falconer, İngiltere Parlamentosu'ndaki oturumda, Gazze'deki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Falconer, İsrail'in yardımları engellemesinin dehşet verici olduğunu vurgulayarak, "Tonlarca gıda şu anda Gazze-İsrail sınırında çürümeye terk edilmiş şekilde beklemekte ve açlıktan ölmek üzere olan insanlara ulaşması engellenmektedir." ifadesini kullandı.

İsrailli bakanların, İsrail'in bu yardımı engelleme kararının "baskı aracı" olduğunu söylediklerini aktaran Falconer, "Bu zalimce ve savunulamaz. Bir gecede İsrail saldırılarında daha fazla Filistinli öldürüldü. Buna bir son verilmeli." dedi.

Falconer, dünyanın, İsrail'in derhal durmasını ve rotasını değiştirmesini istediğini dile getirerek, "Müttefiklerimizle birlikte İsrail hükümetine şunu söylüyoruz: Gazze'ye giren yardımlar üzerindeki engeli hemen kaldırın. BM'nin ve tüm insani yardım çalışanlarının hayat kurtarmasına olanak sağlayın." diye konuştu.

"İnsani yardım asla siyasi araç olarak kullanılmamalı"

Gazze'de acil ateşkese ihtiyaç olduğunun altını çizen Falconer, "İnsani yardım asla siyasi araç ya da askeri taktik olarak kullanılmamalı. İngiltere, siyasi ya da askeri hedeflere ulaşmayı amaçlayan ya da savunmasız sivilleri risk altına sokan hiçbir yardım mekanizmasını desteklemeyecek." ifadelerini kullandı.

Falconer, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı UAD'de açtığı soykırımla ilgili davanın devam ettiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"UAD'yi ve bağımsızlığını destekliyoruz. UAD, bu davada bir dizi geçici tedbir kararı aldı ve biz bu tedbirleri destekliyoruz. İsrail'in bunları uygulama yükümlülüğü var. İngiltere hükümeti, soykırımın gerçekleşip gerçekleşmediğine dair resmi tespitin, hükümetlerin ya da yargı dışı organların değil, yetkili bir mahkemenin işi olduğu konusunda uzun süredir aynı görüşte."

"İsrail'in rotasını değiştirmesi için müttefiklerimizle acilen çalışacağız"

Falconer, ülkesinin, iç hukuk ve uluslararası hukuk kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirme konusunda tam kararlılık içinde olduğunu ve her zaman Soykırım Sözleşmesi dahil yasal yükümlülüklerine uygun şekilde hareket ettiğini savundu.

Bakan Falconer, "Bu çatışmadan kaynaklanan yıkım sona ermeli. Tüm odak noktamız İsrail'in yardımlar üzerindeki kısıtlamalarının kaldırılması, Hamas tarafından tutulan rehinelerin serbest bırakılması, sivillerin korunması ve ateşkesin yeniden tesis edilmesidir." dedi.

İngiliz Bakan, İsrail'in rotasını değiştirmesi için İngiltere'nin müttefikleri ve ortaklarıyla daha fazla baskı yapmak üzere acilen çalışacaklarını vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere: İsrail Yardımları Engellemeyi Bıraksın - Son Dakika

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