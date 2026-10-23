İngiltere kritik deniz altı kablolarına zarar verene 14 yıla kadar hapis öneriyor

İngiltere hükümeti, Rusya'nın ülke kara sularındaki şüpheli faaliyetlerine ilişkin artan güvenlik endişeleri nedeniyle kritik deniz altı kablolarına ve enerji boru hatlarına kasıtlı zarar verenlere 14 yıla kadar hapis ve sınırsız para cezası getirmeyi planlıyor.

İngiltere hükümetinden yapılan açıklamaya göre, deniz altı iletişim kabloları ve enerji altyapısının güvenliğini artırmak amacıyla yaklaşık 140 yıllık mevzuatın güncellenmesini öngören yeni düzenleme önerileri yayımlandı.

Öneriler kapsamında, deniz altındaki kritik enerji ve telekomünikasyon altyapısına kasıtlı zarar verenlere 14 yıla, tehlikeli sonuçları göze alarak zarar verenlere 10 yıla, ağır ihmal sonucu zarar verenlere ise 2 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

Ayrıca, suçlulara sınırsız para cezası uygulanması ve telekomünikasyon şirketlerine yönelik daha sıkı güvenlik yükümlülükleri getirilmesi planlanıyor.

Hükümete, ulusal güvenliğin tehdit altında olduğu durumlarda telekomünikasyon şirketlerinden belirli hizmetleri durdurmalarını veya devre dışı bırakmalarını isteme yetkisi verilmesi de öneriliyor.

Düzenleme önerilerine ilişkin sektör temsilcilerinin, uzmanların ve kamuoyunun görüşlerinin alınacağı 12 haftalık istişare süreci başlatıldı.

Rusya'nın şüpheli faaliyetlerine dikkat çekildi

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Telekomünikasyon Bakanı Ian Murray, deniz altı kablolarının modern İngiltere'nin iletişim ve ekonomik faaliyetleri açısından "hayati öneme" sahip olduğunu vurguladı.

Murray, "Karşı karşıya olduğumuz tehditler önemli ölçüde değişti. Kritik deniz altı altyapısının çevresinde Rusya'nın şüpheli faaliyetleri görülürken, bu hayati bağlantıları koruyan bazı yasalar bir asırdan daha eski." ifadelerini kullandı.

Mevzuatı daha ağır cezalar ve yeni güvenlik yetkileriyle güncellemeyi amaçladıklarını belirten Murray, kritik altyapının günümüzün ve geleceğin tehditlerine karşı korunması gerektiğini kaydetti.

İngiltere Güvenlik Bakanı Dan Jarvis de deniz altı altyapısına kasıtlı olarak veya sonuçlarını göze alarak zarar verenlerin daha ağır yaptırımlarla karşılaşacağını bildirdi.

İngiltere'nin uluslararası veri trafiğinin yaklaşık yüzde 99'u deniz altındaki fiber optik kablolar üzerinden sağlanırken doğal gaz arzının ise yüzde 74'ü deniz altı boru hatlarına bağlı bulunuyor.

Rusya'nın balıkçı tekneleriyle casusluk yaptığı iddiası

"The Telegraph" gazetesi, Rusya'nın, İngiltere'nin kritik öneme sahip deniz altı iletişim kabloları hakkında istihbarat toplamak amacıyla balıkçı teknelerini kullandığı öne sürmüştü.

Gazetenin uydu tabanlı gemi takip platformu "Global Fishing Watch"tan elde ettiği 4,5 yıllık verileri incelediği analizde, Rus balıkçı teknelerinin kritik iletişim kablolarının üzerinde uzun süre beklediği veya kablo güzergahlarını kilometrelerce takip ettiği 500'den fazla vaka tespit edildiği iddia edilmişti.

Söz konusu faaliyetlerin, olası bir NATO-Rusya çatışmasında hedef alınabilecek fiber optik kabloların deniz tabanındaki kesin konumlarını belirlemeyi amaçlıyor olabileceği öne sürülmüştü.