İngiltere: Kuzey Kore\'nin Füze Fırlatması Provokasyon

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İngiltere, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasının, Kore Yarımadası'nın barış ve güvenliğini istikrarsızlaştırmayı sürdürdüğünü belirtti.

Dışişleri Bakanlığından bir sözcünün yaptığı yazılı açıklamada, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasının, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) birçok kararının "bir kez daha ihlali" anlamına geldiği belirtildi.

Açıklamada, balistik füzelerin yasa dışı fırlatılmasının Kore Yarımadası'nın barış ve güvenliğini istikrarsızlaştırmaya devam ettiği vurgulanarak, "İngiltere, Kuzey Kore'yi bu tür provokasyonları durdurmaya, diyaloğa dönmeye ve nükleer silahlardan arındırma yönünde inandırıcı adımlar atmaya kuvvetle çağırmaktadır." denildi.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönünde hipersonik olduğu değerlendirilen füze fırlattığını bildirmişti.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada, Pyongyang'dan yerel saatle 12.00 sularında fırlatılan füzenin yaklaşık 1100 kilometre uçtuktan sonra suya düştüğü ifade edilmişti.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin en son 5 Kasım 2024'te Japon Denizi'ne (Doğu Denizi) doğru birden fazla kısa menzilli balistik füze fırlattığını bildirmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 2024'te katı yakıtla çalışan yeni orta menzilli hipersonik füzenin test atışını yerinde denetlemişti.???