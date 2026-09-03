İngiltere, Leipzig'deki İHA saldırısı nedeniyle Rus maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı - Son Dakika
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İngiltere, Leipzig'deki İHA saldırısı nedeniyle Rus maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı

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İngiltere, Almanya'nın Leipzig-Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü İHA bulunmasıyla ilgili Rusya'nın Londra Büyükelçiliği maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırarak saldırıyı kınadı. Açıklamada, Rusya'nın NATO müttefiklerine ve Ukrayna'ya desteği bölmeye yönelik eylemlerinin beyhude olduğu belirtildi.

İngiltere, patlayıcı düzeneği içerdiği değerlendirilen insansız hava aracının (İHA) Almanya'daki Leipzig-Halle Havalimanı'nda bulunmasıyla ilgili Rusya'nın Londra Büyükelçiliği maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "İngiltere, Rusya'nın Leipzig'deki havalimanına yönelik korkunç ve pervasız saldırısı karşısında Almanya'yla tam dayanışma içinde." ifadeleri kullanıldı.

NATO müttefiklerine ve Ukrayna'ya verilen desteğin sarsılmaz olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Rusya'nın birliğimizi bozmaya yönelik saldırıları beyhudedir. Bu, Rus devleti tarafından ortak güvenliğimizi açıkça hedef alan son saldırıdır." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, "Rusya'nın Londra Büyükelçiliği maslahatgüzarını bakanlığa çağırarak söz konusu saldırıyı en güçlü şekilde kınadık. İngiltere, Avrupalı ve NATO üyesi müttefikleriyle Rusya'nın saldırgan eylemlerini her seviyede açığa çıkarmaya devam edecektir." ifadeleri yer aldı.

Leipzig-Halle Havalimanı'nda İHA bulunmuştu

Almanya'daki Leipzig-Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta Ukrayna'ya ait nakliye uçağının yakınında patlayıcı düzeneği içerdiği değerlendirilen İHA bulunmuştu.

ABD istihbaratı, bulunan patlayıcı yüklü İHA'nın özelliklerinin, Rus askeri istihbaratına "özgü" olduğunu iddia etmişti.

Almanya olay nedeniyle Rusya'yı suçlamış, dün Bonn'daki Rus Başkonsolosluğunun 18 Eylül itibarıyla kapatılması, Berlin'deki Rus Evi ile ilgili sözleşmenin feshedilmesi gibi tedbirler açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere, Leipzig'deki İHA saldırısı nedeniyle Rus maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı - Son Dakika

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