İngiltere, NATO'da Avrupa Liderliği İçin Hazırlık Yapmalı - Son Dakika
İngiltere, NATO'da Avrupa Liderliği İçin Hazırlık Yapmalı

27.03.2026 16:27
İngiliz parlamenterler, hükümetten Avrupa liderliğinde NATO hazırlıkları yapmasını ve bütçeyi artırmasını istedi.

İngiliz Lordlar Kamarası ve Avam Kamarası üyeleri, İngiltere hükümetini, ABD'nin Avrupa'ya destek veremeyeceği kötü senaryoya hazırlanmaya ve Avrupa liderliğinde bir NATO hazırlığı yapmaya çağırdı.

İngiltere Parlamentosunun Lordlar ve Avam Kamarası üyesi milletvekillerinden oluşan Ulusal Güvenlik Stratejisi Ortak Komitesi yayımladığı raporda, hükümete İngiltere'nin ulusal güvenliğiyle ilgili konulara açıklık getirme çağrısı yaptı.

Savunma kapasitesinin artırılması için bütçenin artırılması gerektiği belirtilen raporda, sivil savunma önlemleri, rezerv askerlerin daha iyi kullanılmasına yönelik adımlar ve savunma sanayisi ile daha güçlü ilişkilerin önemine değinildi.

Raporda, "Komite, ABD ile ilişkilerin devam etmesini tavsiye ederken hükümeti de kendisini diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte daha Avrupa liderliğinde bir NATO'ya hazırlama ve dünyadaki NATO dışı müttefiklerle ortaklıkları daha da geliştirmeye çağırıyor." ifadesi kullanıldı.

İngiltere'nin ulusal güvenliğinin daha önce görülmemiş seviyede sınandığı kaydedilen raporda, 2025 tarihli Ulusal Güvenlik Stratejisi ile hükümetin atmaya niyetli olduğu adımlar arasında büyük bir uçurum bulunduğuna işaret edildi.

Raporda, hükümetten açıklık ve hesap verilebilirlik talep edilirken, "Bağımsız kabiliyetlerin geliştirilmesine yönelik detaylı bir plan da eksiktir." ifadesine yer verildi.

İngiltere'nin ulusal güvenlikte dışa bağımlı olduğunun altı çizilen raporda, şunlar kaydedildi:

"Artan küresel gerilimler İngiltere'nin güvenliği için bir tehdit oluşturmaktadır. Güvenlik kabiliyetleri ile istihbarat paylaşımı açısından ABD'ye, kritik mineraller ve diğer ürünlerin tedariki açısından Çin'e olan bağımlılığı azaltmak için daha fazlasının yapılması gerekmektedir."

Raporda, "(Hükümet) NATO'da Avrupa'nın daha fazla liderlik üstlenmesine yönelik net bir plan geliştirmeli ve bir kriz durumunda Avrupa'nın artık ABD desteğine güvenemeyeceği en kötü senaryoya hazırlanmalıdır." tavsiyesinde bulunuldu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere, NATO'da Avrupa Liderliği İçin Hazırlık Yapmalı - Son Dakika

SON DAKİKA: İngiltere, NATO'da Avrupa Liderliği İçin Hazırlık Yapmalı - Son Dakika
