İngiltere'nin işgal altındaki topraklardan ticareti durdurma kararı geç ve yetersiz bulundu

İngiltere'de Yeşiller Partisi milletvekili Ellie Chowns, ülkesinin İsrail işgali altındaki topraklardan ticareti durdurmak için 6 ila 9 ay bekleme kararını eleştirirken Filistin Dayanışma Kampanyası, bu kararın geç ve yetersiz olduğunu açıkladı.

İngiltere'nin de aralarında olduğu 12 ülkenin dün işgal altındaki Filistin topraklarıyla ticareti yasaklayacağını duyurmasına ilişkin tepkiler sürüyor.

İngiltere'nin İsrail işgali altındaki topraklardan ticareti durdurma kararının 6 ila 9 aylık bir sürenin ardından yürürlüğe girecek olması ve zamanlaması ülkede eleştirilerin hedefi oldu.

Yeşiller Partisi milletvekili Chowns, İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband'a seslenerek, "Gazze'de yıllardır süren soykırım ve Batı Şeria'da artarak devam eden etnik temizlik karşısında 6 ila 9 ay bekleniyor. Bu çok uzun değil mi? Hızlanmalıyız." dedi.

Ülkede Filistin'le dayanışma eylemlerinin önde gelen organizatörlerinden Filistin Dayanışma Kampanyası'ndan (PSC) yapılan yazılı açıklamada, "Hükümetin aldığı karar önemli bir adımdır. Uluslararası hukuk ihlalleri ve Filistinlilere karşı suçlarla ilgili İsrail'e hesap sorma niyeti taşıyor. Ancak bu geç alınmış ve yetersiz kalan bir karardır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, daha hızlı atılacak yeni adımların hükümetin dün aldığı kararları takip etmesi gerektiği vurgulanırken PSC'nin bu yolda eylemler ve lobi faaliyetlerini sürdüreceği belirtildi.

Kararın, İsrail saldırganlığının bedelini ödeyen Filistinliler için çok geç olduğuna dikkati çeken açıklamada, şunlar kaydedildi:

"(Filistinliler) İngiltere'nin İsrail işgali ve apartheiddeki işbirliğinin bedelini ödediler. İsrail tarafından öldürülenler için bugün bir kutlama günü değil. Onlara İsrail apartheidini sona erdirmek ve İngiltere'yi İsrail'den hesap sormaya zorlama borcumuz var."

İngiltere, Fransa, İspanya ve Kanada dahil 12 ülke, dün yaptıkları ortak açıklamayla işgal altındaki Filistin topraklarıyla ticareti yasaklayacaklarını duyurmuştu.