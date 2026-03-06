İngiltere'nin Southampton Limanı'na demirleyen TCG Anadolu gemisinde, Türk savunma sanayisi tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İngiltere'nin Southampton Limanı'na demirleyen TCG Anadolu gemisinde, Türk savunma sanayisi tanıtıldı

06.03.2026 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'nin Southampton Limanı'na demirleyen TCG Anadolu gemisinde, Türk savunma sanayisi ürünlerinin tanıtıldığı etkinlik gerçekleştirildi.

İngiltere'nin Southampton Limanı'na demirleyen TCG Anadolu gemisinde, Türk savunma sanayisi ürünlerinin tanıtıldığı etkinlik gerçekleştirildi.

Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti'nde yer alan TCG Anadolu, TCG Derya, TCG İstanbul ve TCG Oruçreis gemileri, Avrupa'nın farklı ülkelerinde katıldıkları uluslararası tatbikatlar kapsamında İngiltere'nin güneyindeki Southampton Limanı'na geldi.

Southampton kıyısındaki birçok noktadan görülebilen TCG Anadolu gemisinin taşıdığı Türk savunma sanayi ürünleri, gemide yapılan etkinlikte tanıtıldı. Tanıtılan ürünler arasında yerli silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB3, zırhlı araçlar, yerli mühimmatlar ve askeri teknoloji ürünleri yer aldı.

Etkinliğe Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Büyükelçi Hasan Ulusoy, Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti Komutanı Tümamiral Mevlüt Savaş Bilican, KKTC'nin Londra Temsilcisi Büyükelçi Aysan Mullahasan Atılgan, İngiltere'deki Türk sivil toplum kuruluşlarnın temsilcileri, yabancı devlet temsilcileri ve yabancı ordu temsilcileri katıldı.

Ziyaretçilerin, TCG Anadolu'yu gezebildiği ve tanıtılan ürünleri yakından inceleyebildiği etkinlikte konuşan Büyükelçi Ertaş, Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarının, NATO'nun Steadfast Dart 26 tatbikatına başarıyla katıldığını, görevlerini tamamlayan personelin Avrupa'nın farklı bölgelerinde düzenlenecek yeni tatbikatlara iştirak ettikten sonra yaklaşık 4 aylık deniz görevini tamamlayarak yurda döneceğini belirtti.

Türkiye'nin güçlü deniz kapasitesinin ve savunma sanayisi kabiliyetlerinin önemine işaret eden Ertaş, NATO tarihinde ilk kez bir deniz platformundan havalanan Bayraktar TB3 SİHA'nın milli mühimmatla hareketli hedeflere atış gerçekleştirdiğini ifade etti.

Büyükelçi Ertaş, mevcut jeopolitik ortamda Ukrayna'daki savaşın, Filistin'deki insani dramın, İran ve Orta Doğu'daki savaşın herkesi sınadığını belirterek, müttefikler arasındaki dayanışmanın önemine dikkati çekti.

Türkiye ile İngiltere arasındaki stratejik ortaklığın Avrupa'nın güvenliği açısından önem taşıdığını vurgulayan Ertaş, son dönemde imzalanan Eurofighter Typhoon tedarik anlaşmasının iki ülkenin savunma işbirliğini daha da güçlendireceğini kaydetti.

Büyükelçi Ertaş, askeri personele çalışmaları için teşekkür ederek, "Şehit ve gazilerimizin hatıralarını yad ediyoruz. Bizler, onların fedakarlıkları sayesinde huzur içinde yaşıyoruz." dedi.

Tümamiral Bilican da "Bugün Türk savunma sanayisinin güçlü uzmanlık, inovasyon ve kararlılığını en iyi şekilde görme fırsatı bulduk. Türkiye, sadece NATO'nun değil dünyanın da önemli teknoloji partnerlerinden biri haline geldi. Bugün deniz kuvvetleri ve insansız hava araçları sistemlerimizin yüzde 80'inden fazlası ülkemizde üretiliyor. Bu durum, NATO'ya da büyük katkı sunmamızı sağlıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Teknoloji, İngiltere, Politika, Etkinlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'nin Southampton Limanı'na demirleyen TCG Anadolu gemisinde, Türk savunma sanayisi tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
Oval Ofis’te olay görüntü İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor Oval Ofis'te olay görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
İran bu füzeyi ilk kez kullandı 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
Adana uçağında büyük panik Yolcular kabusu yaşadı Adana uçağında büyük panik! Yolcular kabusu yaşadı
Karadeniz’de 4 büyüklüğünde deprem Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

15:06
Beşiktaş Başkanı Adalı’dan derbiye özel prim
Beşiktaş Başkanı Adalı'dan derbiye özel prim
15:04
Sudan da savaşta tarafını seçti
Sudan da savaşta tarafını seçti
14:43
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
14:23
Savaşın seyrini değiştirecek iddia ABD basını bugün manşetten verdi
Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi
14:22
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
13:45
Savaşta yeni aşamaya geçildi Sürpriz silah devreye giriyor
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 15:37:09. #.0.5#
SON DAKİKA: İngiltere'nin Southampton Limanı'na demirleyen TCG Anadolu gemisinde, Türk savunma sanayisi tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.