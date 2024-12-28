İngiltere'nin Suriye'deki Terör Planı İddiası - Son Dakika
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İngiltere'nin Suriye'deki Terör Planı İddiası

Rusya, İngiliz istihbaratının Suriye'deki Rus üslerine terör saldırıları düzenleyeceğini iddia etti.

28.12.2024 14:16
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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), İngiliz istihbaratının Suriye'deki Rus askeri üslerine yönelik terör saldırıları organize etmeyi planladığını iddia etti.

SVR'den yapılan açıklamada, ABD ile İngiltere'nin Suriye'ye yönelik eylemleri değerlendirildi.

ABD ve İngiltere'nin Orta Doğu'daki kaos ortamı için Suriye'deki durumun istikrara kavuşmasını engellemeye çalıştığı ileri sürülen açıklamada, "Washington ve Londra, bu şekilde kendi jeopolitik hedeflerine hızlı şekilde ulaşabileceğini düşünüyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ABD ve İngiltere'nin Suriye'deki Rus askeri üslerinin çıkarılmasını istediğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"İngiliz istihbaratı, Suriye'deki Rus askeri unsurlara yönelik terör saldırıları organize etmeyi planlıyor. Bu konudaki rol de yeni yönetimin hapishanelerde serbest bıraktığı DEAŞ terör örgütü militanlarına verildi. Londra ve Washington, bu tür provokasyonların Rusya'yı Suriye'den askerlerini tahliye etmesi için teşvik edeceğini düşünüyor. Böylece Suriye'deki yeni yönetim radikal grupları kontrol edememekle suçlanacak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere'nin Suriye'deki Terör Planı İddiası - Son Dakika

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