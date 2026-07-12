İngiltere, Norveç'i Uzatmada Geçti - Son Dakika
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İngiltere, Norveç'i Uzatmada Geçti

12.07.2026 03:08
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İngiltere, 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç'i 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.

(ANKARA) - 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere, Norveç'i uzatmaya giden maçta 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Norveç ile İngiltere, yarı final bileti için ABD'nin Miami kentindeki Hard Rock Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Norveç, 36'ncı dakikada Andreas Schjelderup'un golüyle 1-0 öne geçti. İngiltere, 45 artı 2'nci dakikada Jude Bellingham'ın ceza sahası içinden kaydettiği golle skoru 1-1'e getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Norveç, 55'inci dakikada Torbjorn Heggem ile bir kez daha fileleri havalandırdı. Ancak gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Normal süresi 1-1 sona eren mücadelede uzatma dakikalarına geçildi.

İngiltere'de Jude Bellingham, 93'üncü dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Maçın hakemi Clement Turpin, 99'uncu dakikada İngiltere lehine penaltı kararı verdi. Ancak VAR uyarısının ardından pozisyonu yeniden izleyen Turpin, kararından döndü.

Kalan sürede başka gol olmadı ve İngiltere, Norveç'i 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. İngiltere'nin yarı finaldeki rakibi Arjantin-İsviçre maçının ardından belli olacak.

Kaynak: ANKA

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