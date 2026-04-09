İngiltere, Rus Denizatlı Operasyonunu Engelledi

09.04.2026 15:12
İngiltere, Rus denizaltı operasyonunu tespit ederek geri çekilmesine sebep oldu. Karşılıklı izleme devam edecek.

(ANKARA) - İngiltere Savunma Bakanlığı, "ülkenin kara suları çevresinde yürütülen gizli bir Rus denizaltı operasyonunun tespit edildiğini ve yapılan karşı operasyon karşısında Rus unsurların geri çekilmek zorunda kaldığını" açıkladı.

İngiltere Savunma Bakanlığı, paylaştığı uydu görüntüleriyle, Rusya'nın Yüksek Kuzey'deki Olenya deniz üssünden hareket eden denizaltı ve casus gemi faaliyetlerini ortaya çıkardığını duyurdu.

Açıklamada, İngiliz uçakları ve savaş gemilerinin, uluslararası sularda faaliyet gösteren bir Rus saldırı denizaltısını tespit ederek, haftalar boyunca 7/24 izlediği kaydedildi. Açıklamada, "Rusya'ya bağlı Ana Derin Deniz Araştırmaları Müdürlüğü (GUGI) unsurlarının da müttefiklerle koordinasyon içinde takip edildiği ve planlanan gizli faaliyetlerin engellendiği" ifade edildi. "Hem GUGI unsurlarının hem de Akula sınıfı denizaltının operasyonlarını tamamlayamadan geri çekildiği" belirtildi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "Rusya'nın istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini ifşa etmeye devam edeceklerini" vurgularken, Savunma Bakanı John Healey de "NATO'ya yönelik tehditlere karşı eş zamanlı yanıt verildiğini" söyledi.

Kraliyet Donanması'nın HMS St Albans fırkateyni, RFA Tidespring gemisi ve Merlin helikopterleriyle yürüttüğü operasyonda, RAF P-8 devriye uçaklarının da görev aldığı bildirildi. Açıklamada, denizaltının Rusya'ya geri döndüğü ancak benzer tehditlere karşı hazırlıkların sürdüğü ifade edildi.

Bakanlık, deniz altı fiber optik kablolarının küresel veri trafiğinin yüzde 99'undan fazlasını taşıdığına dikkati çekerek, bu altyapının korunmasının kritik önemde olduğunu vurguladı. Ayrıca son iki yılda Birleşik Krallık sularını tehdit eden Rus gemilerinde yüzde 30 artış yaşandığı kaydedildi.

Kaynak: ANKA

İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan, oyuncu Görkem Sevindik’e ’Filistin’ telefonu TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, oyuncu Görkem Sevindik'e 'Filistin' telefonu
Türkiye, EURO 2032’nin tek başına ev sahibi olabilir Türkiye, EURO 2032'nin tek başına ev sahibi olabilir
Kante ve Levent Mercan imza gününde taraftarlarla buluştu Kante ve Levent Mercan imza gününde taraftarlarla buluştu
Fenerbahçe’den Osimhen düşüncesi Fenerbahçe'den Osimhen düşüncesi
MGK sonrası 8 maddelik açıklama Uluslararası topluma “İsrail“ çağrısı MGK sonrası 8 maddelik açıklama! Uluslararası topluma "İsrail" çağrısı

15:49
İran: Müzakere heyetimiz barış görüşmeleri için İslamabad’a gidecek
İran: Müzakere heyetimiz barış görüşmeleri için İslamabad'a gidecek
15:47
Trump’ın kara listesi 3 Avrupa ülkesi en tepede
Trump'ın kara listesi! 3 Avrupa ülkesi en tepede
15:40
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı “Dikkatli olun“ diyerek uyardı
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı "Dikkatli olun" diyerek uyardı
15:23
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
14:53
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
14:16
“Kanuni Sultan Süleyman“ esprisi pahalıya patladı Komedyen Tuba Ulu gözaltında
"Kanuni Sultan Süleyman" esprisi pahalıya patladı! Komedyen Tuba Ulu gözaltında
Advertisement
