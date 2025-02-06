İngiltere, Rus Diplomatın Akreditasyonunu İptal Etti - Son Dakika
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İngiltere, Rus Diplomatın Akreditasyonunu İptal Etti

İngiltere, Rusya'nın diplomatını sınır dışı etmesine karşılık Rus diplomatın akreditasyonunu iptal etti.

06.02.2025 17:19
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İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İngiliz diplomatın Kasım 2024'de Rusya'nın başkenti Moskova'dan sınır dışı edilmesinin ardından Rus diplomatın akreditasyonunu iptal ettiklerini bildirdi.

Bakanlıktan bir sözcü, yaptığı yazılı açıklamada, Rus diplomatın akreditasyonunun iptal edildiğini bildirmek amacıyla Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrei Kelin'in üst düzey İngiliz yetkiliyle görüşmeye çağrıldığını belirtti.

Açıklamada, "Bu karar, Rusya'nın (2024) kasımda Moskova'daki İngiliz diplomatın akreditasyonunu iptal etmeye yönelik sebepsiz ve temelsiz kararına karşılık olarak alındı." ifadesi kullanıldı.

İngiltere'nin, diplomatının bu şekilde korkutulmasına göz yummayacağı vurgulanan açıklamada, "Bu nedenle karşılıklı adımlar atıyoruz. Rusya tarafından atılacak herhangi bir adım tırmanma olarak değerlendirilecek ve buna uygun şekilde karşılık verilecek." denildi.

Rusya, İngiliz elçiliği çalışanının akreditasyonunu iptal etmişti

TASS haber ajansı, Kasım 2024'te İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği çalışanının "Rusya'ya girerken kasıtlı olarak yanlış bilgi verdiği" gerekçesiyle akreditasyonunun iptal edildiğini duyurmuş ve casuslukla suçlandığını belirtmişti. Ajans, İngiliz diplomatın "Rusya'nın güvenliğini tehdit eden keşif ve yıkıcı çalışmalara" karıştığına dair kanıtlar bulunduğunu öne sürmüştü.

Söz konusu olayın ardından İngiltere Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, Rusya'nın iddiasının "temelsiz" olduğunu belirterek "Bu, Rusya'nın personelimize yönelik kötü niyetli ve temelsiz suçlamalarda bulunduğu ilk sefer değil. Zamanı geldiğinde yanıt vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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