İngiltere Savunma Bakanı Streeting, Rusya ile askeri iletişim kanalı için çağrı yaptı - Son Dakika
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İngiltere Savunma Bakanı Streeting, Rusya ile askeri iletişim kanalı için çağrı yaptı

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İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting, Rusya ile yanlış hesaplama riskini azaltacak askeri düzeyde doğrudan iletişim kanalları istedi. Streeting'in bu açıklaması, ABD'nin arabuluculuğunda Rusya ile Ukrayna arasında süren barış görüşmeleri döneminde yapıldı.

İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting, Rusya ile yanlış hesaplamalardan kaynaklanabilecek gerilim riskini azaltmak amacıyla özellikle askeri düzeyde "doğrudan iletişim" kanallarının kurulmasından yana olduğunu bildirdi.

Bakan Streeting, "Financial Times" gazetesine verdiği röportajda, İngiltere ile Rusya arasındaki mevcut diplomatik temasların yanı sıra ek iletişim kanallarının oluşturulmasının önemine dikkati çekti.

İngiltere'nin Moskova'daki büyükelçiliğinin önemli bir iletişim kanalı olduğunu vurgulayan Streeting, "Özellikle askeri düzeyde olmak üzere ek iletişim kanallarının da bulunmasını çok daha fazla tercih ederim. Her zaman yanlış hesaplama riski vardır ve bu nedenle doğrudan iletişimin olması önemlidir." ifadelerini kullandı.

İngiliz Bakan Streeting'in açıklamaları, ABD'nin arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna arasında barış görüşmelerinin sürdüğü dönemde geldi.

Haberde görüşlerine yer verilen bir İngiliz hükümet yetkilisi de "Şu anda yanlış hesaplama, gerilimi kasıtlı olarak tırmandırmaya yönelik bir hamleden daha büyük risk gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Financial Times'ın haberine göre, İngiltere daha önce Moskova'daki üst düzey savunma yetkilileriyle doğrudan iletişimi yeniden kurmaya çalıştı ancak Rusya bu girişimlere olumlu yanıt vermedi.

Kaynak: AA
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