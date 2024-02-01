İngiltere, Sıcak Hava Dalgalarıyla Mücadele İçin Acil Plan İhtiyacı Duyuyor

LONDRA, 1 Şubat (Xinhua) -- İngiltere parlamentosundaki milletvekillerinden oluşan bir komite, ortak eyleme geçilmezse ülkede her yıl 10.000 kişinin hayatına mal olabilecek sıcak hava dalgalarıyla mücadele etmek için İngiltere hükümetinin acilen bir plana ihtiyaç duyduğu uyarısında bulundu.
İngiltere'de sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkması ve 2023'ün dünyada en sıcak yıl olarak kayıtlara geçmesiyle birlikte, Avam Kamarası'ndaki Çevre Denetim Komitesi Çarşamba günü yeni bir raporda İngiltere'nin sıcak hava dalgalarına karşı hazırlıksız olduğuna dair endişelerini dile getirdi.
Komite Başkanı Philip Dunne, "Dünya ısınıyor ve önümüzdeki yıl sanayi öncesi seviyelerin 1.5 santigrat derece üzerine çıkmamız söz konusu olabilir. Bu durum Paris Anlaşması'nın temel hedeflerinden birinin çiğnenmesi anlamına geliyor. İngiltere'deki yaz mevsimlerinde iklim değişikliğinin tetiklediği rekor sıcaklıklar, sağlık ve refah açısından önemli riskler oluşturuyor. İngiltere'nin değişen iklimine uyum sağlamak için artık hızlı bir şekilde harekete geçilmesi gerekiyor" dedi.
Dunne, "Harekete geçilmezse İngiltere'de her yıl sıcaklık nedeniyle 10.000 kişinin hayatını kaybedebileceği öngörülüyor. Yüksek sıcaklıklar İngiltere ekonomisine yılda 60 milyar sterline (76 milyar ABD doları) mal oluyor" diye konuştu.
Bıçaklanarak öldürülen Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katil zanlısı yakalandı.
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