İngiltere, Ukrayna\'ya Storm Shadow Füzeleri Gönderebilir

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Haber: Narin Diri

(ANKARA) - ABD Başkanı Joe Biden'ın Kiev'e uzun menzilli Amerikan ATACMS füzelerini Rusya topraklarında kullanma izni vermesinin ardından, İngiltere'nin de Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik kullanılması üzere Ukrayna'ya Storm Shadow füzeleri tedarik etmesi bekleniyor. Storm Shadow füzelerinin Moskova'ya kadar uzanabilen menzilleri nedeniyle savaşta bir dönüm noktası olabileceği tartışılıyor.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, G20 zirvesinde, İngiltere'nin Ukrayna'ya desteğini "iki katına çıkarması" gerektiğini söyledi. Starmer yardım konusunda "operasyonel detaylara girmeyeceğini" söyledi. İngiltere Başbakanı, "Uzun zamandır çok net bir şekilde belirtiyorum, bu konuda kararlı olmamız gerekiyor. Ukrayna'ya gerekli olanı gereken süre boyunca sağlamalıyız çünkü Putin'in bu savaşı kazanmasına izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.

İngiliz medyasında yer alan haberlerde Starmer'in sözleri, Ukrayna'ya uzun menzilli Storm Shadow füzelerinin verilebileceğinin sinyali olarak yorumlandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in yanı sıra İngiltere savunma yetkililerinin ve Starmer'ın da Batı menşeli uzun menzilli füzelerin Rusya topraklarında Kiev tarafından kullanılabilmesi için ABD'nin onayını almaya çalıştığı biliniyordu. Ancak Londra, ABD'nin onayını almadan kendi uzun menzilli füzelerinin Kiev tarafından Rusya'da kullanılmasına yanaşmamıştı. ABD'nin uzun menzilli füzelerin kullanımı konusundaki tutum değişikliği, Ukrayna'nın Storm Shadow füzelerini de daha az kısıtlamayla kullanmasının önünü açacağı öngörülüyor.

Storm Shadow ve ATACMS füzelerinin Rusya topraklarında kullanılması ne anlama geliyor?

Londra'nın Ukrayna'ya daha önce sağladığı Storm Shadow füzelerinin menzili yaklaşık 250 kilometre iken, bu füzeler Rusya'nın üzerinde hak iddia ettiği, özerk bir statüleri bulunan Ukrayna toprakları olarak kabul edilen Kırım, Donetsk ve Lugansk bölgelerine yapılan saldırılarda kullanılmıştı.

Storm Shadow/SCALP-EG füzeleri yeni versiyonlarıyla, 1.300 kilogram ağırlığında ve jet motoru ile saatte 1.000 kilometreye kadar hız yapabiliyor ve 550 kilometreye kadar menzil sağlayabiliyor.

İngiltere medyasında, ABD'nin Kiev'e uzun menzilli füzeleri Rusya topraklarında kullanmasına yeşil ışık yakmasının ardından, İngiltere'nin Ukrayna'ya yeni Storm Shadow/SCALP-EG füzelerini gönderebileceği konuşulmaya başlandı. Son konfigürasyonlara sahip Storm Shadow füzelerinin Ukrayna'ya gönderilmesi, Ukrayna ordusunun, Rusya'nın başkenti Moskova'yı hedef alabilecek kapasiteye sahip olması anlamına geliyor.

ABD'nin Rusya topraklarında kullanılmasına onay verdiği ATACMS füzelerinin ise en uzun menzilli versiyonu yaklaşık 300 kilometre kadar gidebiliyor. Bu da Ukrayna'nın sınır bölgelerinden fırlatılan bir füzenin Voronej ve Kursk bölgelerini hedef alabileceği anlamına geliyor. Kursk, Ukrayna'nın ağustos ayında başlattığı beklenmedik operasyonla gündeme gelmişti.

ABD daha önce, Rusya ile gerilimi tırmandırma endişeleri nedeniyle bu füzeleri Ukrayna'ya temin etme konusunda temkinli davranmıştı. Nisan-Mayıs aylarında ABD menşeli uzun menzilli füzeler Rusya topraklarında kullanılmaması şartıyla Ukrayna'ya temin edilmişti. Ancak ABD Başkanı Joe Biden, görev süresinin dolmasına iki ay kala, uzun menzilli füzelerin kullanımına ilişkin pozisyonunu değiştirdi.