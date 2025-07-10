İngiltere ve Fransa'dan Nükleer İşbirliği Kararı - Son Dakika
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İngiltere ve Fransa'dan Nükleer İşbirliği Kararı

10.07.2025 22:34
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İngiltere ve Fransa, Avrupa'daki tehditlere karşı nükleer işbirliğini artırma kararı aldı.

İngiltere ve Fransa, Avrupa'yı tehdit eden bir durumda karşılık verme konusunda anlaşırken, bu kapsamda nükleer işbirliğini de artırmaya karar verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın Londra yakınlarındaki Northwood'da yaptığı görüşmenin ardından İngiltere-Fransa Ortak Nükleer Açıklaması yapıldı.

Açıklamada, 2010 yılından beri iki ülkenin nükleer alanında çeşitli işbirlikleriyle ilişkilerini güçlendirdiği belirtilirken, "Nükleer silahlarımız, milletimize ve çıkarlarımıza karşı en aşırı tehditleri caydırmak için varlar." ifadeleri yer aldı.

İki ülkenin nükleer gücünün birbirinden bağımsız olduğu kaydedilen açıklamada, ittifakın güvenliği, Avrupa-Atlantik istikrarı ve barış için koordine olabildiği vurgulandı.

Açıklamada, Fransa veya İngiltere'den birini tehdit eden bir durumun diğerini de tehdit ettiği kaydedilerek, "Fransa ve İngiltere, Avrupa'ya yönelik aşırı bir tehdit olması durumunda, her iki ülkenin de karşılık vereceği konusunda hemfikirdir." denildi.

Bu nedenle iki ülkenin nükleer konusunda işbirliğini artırmaya karar verdiğine işaret edilen açıklamada, "Bu çalışmalara siyasi yönlendirme yapmak için İngiltere-Fransa Nükleer Yönlendirme Grubu kurulacak. Fransa Cumhurbaşkanlığı ve İngiltere Kabine Ofisi başkanlığını yapacak ve nükleer politikaları, kabiliyeti ve operasyonları koordine edecek." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, iki ülkenin Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na bağlılığı vurgulanırken, dünyada nükleer silahsızlanma mimarisine de desteğin süreceği kaydedildi.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, bugün yaptığı açıklamada, Fransa ve İngiltere'nin caydırıcılığı artırmak için ortak nükleer araştırma, test ve tatbikatlar yapacağını belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere ve Fransa'dan Nükleer İşbirliği Kararı - Son Dakika

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