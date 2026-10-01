İngiltere ve Galler'de erken tahliye başladı, yüzlerce mahkuma yer aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İngiltere ve Galler'de erken tahliye başladı, yüzlerce mahkuma yer aranıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere ve Galler'de cezaevi yoğunluğu nedeniyle erken tahliye başladı; 19 ay veya daha az ceza alıp cezasının üçte birini çeken yüzlerce mahkum serbest bırakılabilecek. Denetimli serbestlik görevlileri bazı kentlerde otelde yer bulamadıklarını, sokakta kalabileceklerini uyardı.

İngiltere ve Galler'deki cezaevlerindeki yoğunluğu azaltmak için getirilen erken tahliye uygulamasında yüzlerce mahkum bugün itibarıyla serbest bırakılmaya başlandı.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın geçen ay duyurduğu uygulama kapsamında erken tahliye edilmesi öngörülen mahkumların serbest bırakılması işlemleri bugün hayata geçirildi.

Bazı suçlardan 19 ay veya daha az hapis cezasına çarptırılıp cezalarının üçte birini cezaevinde geçiren mahkumlar, İngiltere ve Galler'de cezaevlerindeki yoğunluğu düşürmek amacıyla getirilen yeni erken tahliye uygulamasından yararlanabilecek.

Yeni getirilen erken tahliye hükümleri kapsamında serbest bırakılacak kişilerin kalacak yerlerinin denetimli serbestlik görevlilerince belirlenmesi ve takip edilmesi gerekiyor.

Bu nedenle aynı anda serbest bırakılmayan mahkumlardan erken tahliyeye hak kazananların sayısının yüzlerce olacağı belirtiliyor.

Hazine Bakanlığında Devlet Bakanı olarak görev yapan James Murray, Sky News'e yaptığı açıklamada cezaevlerinde kapasitenin dolu olması nedeniyle hapse giremeyen suçluların varlığının, mevcut durumda salıverilen mahkumların dışarıda olmasından daha tehlikeli olacağını savundu.

İngiltere Başbakanı Burnham'ın geçen ay duyurduğu erken tahliye uygulamasındaki yeni düzenlemeden gelecek ay 2 bin, gelecek yıl ise 3 bin mahkumun faydalanması bekleniyor.

Tahliye edilenlerin kalacak yerlerinin olmaması cezaevlerine dönmelerine sebep olabilir

The Guardian'a konuşan denetimli serbestlik görevlileri ise bazı kentlerde otellerde yer bulunamadığını belirterek, mahkumları sokakta bırakmak zorunda kalabilecekleri uyarısında bulundu.

Evsiz bir mahkumun serbest bırakılmasının, yeniden cezaevine girmesine yol açacak bir suç işlemesine neden olacağını belirten denetimli serbestlik görevlileri, 13 Ekim'e kadar yer bulunamadığı için serbest bırakılamayacak hükümlü sayısının ciddi seviyelere ulaşacağı öngörüsünde bulundu.

Adalet Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada Temmuz 2024'te göreve gelen İşçi Partisi hükümeti döneminde cezaevlerinde 3 bin 200 yeni yer oluşturulduğu ve bu sayının 2031'de 14 bine çıkacağı ifade edildi.

Ülkede 2024'ten bu yana yürürlükte olan uygulamadan, yeni düzenleme yapılmadan önce Mart 2026'ya kadar 70 bin mahkum yararlanmıştı.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, 2024 yazında ülkedeki cezaevlerinde 100'den az yer kaldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
İngilterePolitikaCezaeviMahkumMahkumGallerGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Leroy Sane’ye şok Okan Buruk kararını verdi Leroy Sane'ye şok! Okan Buruk kararını verdi
Annesini öldürmekten yargılanan Tuğyan’ın mahkemedeki ilk sözleri: Düşerken ben görmedim Annesini öldürmekten yargılanan Tuğyan'ın mahkemedeki ilk sözleri: Düşerken ben görmedim
Ronaldo uçağına binip gitti, ablası açtı ağzını yumdu gözünü Ronaldo uçağına binip gitti, ablası açtı ağzını yumdu gözünü
Erdoğan konuşmasını bitirdi, DEM Parti sıralarına yöneldi Vekillerle tek tek tokalaştı Erdoğan konuşmasını bitirdi, DEM Parti sıralarına yöneldi! Vekillerle tek tek tokalaştı
20:08
Şarkıcı Güllü’nün kızı ilk kez hakim karşısına çıktı İşte istenen ceza
Şarkıcı Güllü'nün kızı ilk kez hakim karşısına çıktı! İşte istenen ceza
19:42
İngiliz Bakan, Manchester City’i sarsan haberi verdi: Premier Lig’den ihraç edilebilirler
İngiliz Bakan, Manchester City'i sarsan haberi verdi: Premier Lig'den ihraç edilebilirler
19:08
TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz’ın oğlu da bahis listesinde
TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'ın oğlu da bahis listesinde
18:59
Arkadaşından Tuğyan’ı yakacak sözler: Güllü’yü kalçasından tutup aşağı attı
Arkadaşından Tuğyan'ı yakacak sözler: Güllü’yü kalçasından tutup aşağı attı
18:04
AK Parti’de Fatma Betül Sayan Kaya’nın yerine yeni atama
AK Parti'de Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine yeni atama
17:46
Fenerbahçe’ye FIFA’dan beklenen müjdeli haber geldi
Fenerbahçe'ye FIFA'dan beklenen müjdeli haber geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 20:30:10. #.0.3#
SON DAKİKA: İngiltere ve Galler'de erken tahliye başladı, yüzlerce mahkuma yer aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei