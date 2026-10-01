İngiltere ve Galler'de erken tahliye başladı, yüzlerce mahkuma yer aranıyor

İngiltere ve Galler'deki cezaevlerindeki yoğunluğu azaltmak için getirilen erken tahliye uygulamasında yüzlerce mahkum bugün itibarıyla serbest bırakılmaya başlandı.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın geçen ay duyurduğu uygulama kapsamında erken tahliye edilmesi öngörülen mahkumların serbest bırakılması işlemleri bugün hayata geçirildi.

Bazı suçlardan 19 ay veya daha az hapis cezasına çarptırılıp cezalarının üçte birini cezaevinde geçiren mahkumlar, İngiltere ve Galler'de cezaevlerindeki yoğunluğu düşürmek amacıyla getirilen yeni erken tahliye uygulamasından yararlanabilecek.

Yeni getirilen erken tahliye hükümleri kapsamında serbest bırakılacak kişilerin kalacak yerlerinin denetimli serbestlik görevlilerince belirlenmesi ve takip edilmesi gerekiyor.

Bu nedenle aynı anda serbest bırakılmayan mahkumlardan erken tahliyeye hak kazananların sayısının yüzlerce olacağı belirtiliyor.

Hazine Bakanlığında Devlet Bakanı olarak görev yapan James Murray, Sky News'e yaptığı açıklamada cezaevlerinde kapasitenin dolu olması nedeniyle hapse giremeyen suçluların varlığının, mevcut durumda salıverilen mahkumların dışarıda olmasından daha tehlikeli olacağını savundu.

İngiltere Başbakanı Burnham'ın geçen ay duyurduğu erken tahliye uygulamasındaki yeni düzenlemeden gelecek ay 2 bin, gelecek yıl ise 3 bin mahkumun faydalanması bekleniyor.

Tahliye edilenlerin kalacak yerlerinin olmaması cezaevlerine dönmelerine sebep olabilir

The Guardian'a konuşan denetimli serbestlik görevlileri ise bazı kentlerde otellerde yer bulunamadığını belirterek, mahkumları sokakta bırakmak zorunda kalabilecekleri uyarısında bulundu.

Evsiz bir mahkumun serbest bırakılmasının, yeniden cezaevine girmesine yol açacak bir suç işlemesine neden olacağını belirten denetimli serbestlik görevlileri, 13 Ekim'e kadar yer bulunamadığı için serbest bırakılamayacak hükümlü sayısının ciddi seviyelere ulaşacağı öngörüsünde bulundu.

Adalet Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada Temmuz 2024'te göreve gelen İşçi Partisi hükümeti döneminde cezaevlerinde 3 bin 200 yeni yer oluşturulduğu ve bu sayının 2031'de 14 bine çıkacağı ifade edildi.

Ülkede 2024'ten bu yana yürürlükte olan uygulamadan, yeni düzenleme yapılmadan önce Mart 2026'ya kadar 70 bin mahkum yararlanmıştı.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, 2024 yazında ülkedeki cezaevlerinde 100'den az yer kaldığını duyurmuştu.