İngiltere ve Galler'de Yerel Seçimler Sonlandı - Son Dakika
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İngiltere ve Galler'de Yerel Seçimler Sonlandı

İngiltere ve Galler\'de Yerel Seçimler Sonlandı

İngiltere ve Galler'de yapılan yerel seçimlerde oy verme işlemi sona erdi. Seçmenler, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve polis komiserlerini belirlemek için sandık başına gitti. İngiltere'de ayrıca 35 Polis ve Suç Komiseri seçildi. Seçim sonuçları, bazı bölgelerde 3 Mayıs Cuma gecesi, bazılarında ise hafta sonu açıklanacak.

03.05.2024 00:27
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Birleşik Krallık'ın parçası olan İngiltere ve Galler'de belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve polis komiserlerini belirlemek için yapılan yerel seçimlerde oy verme işlemi sona erdi.

İngiltere ve Galler'de 107 seçim bölgesinde sandık başına giden seçmenler, yerel saatle 07.00'den (TSİ 09.00) 22.00'ye (TSİ 00.00) kadar oy kullandı.

İngiltere'de vatandaşlar ayrıca 35 Polis ve Suç Komiseri'ni (PCCs) seçmek üzere oy verdi.

Yaklaşık 8,9 milyon nüfuslu başkent Londra'da kayıtlı seçmenler de gelecek 4 yıl boyunca şehri kimin yöneteceğine karar vermek ve 25 belediye meclis üyesini belirlemek için sandık başına gitti.

Galler'de halk sadece polis komiserlerini seçmek için sandığa gitti

Galler'de ise halk sadece bir sonraki 4 Polis ve Suç Komiserini (PCCs) seçmek için oy verdi. PCC'ler, polis güçlerinin etkili şekilde çalışmasını sağlamaya yardımcı olur ancak onları doğrudan yönetmezler. PCC'ler emniyet müdürlerini atar ve gerektiğinde onları görevden alabilir.

Birleşik Krallık'ın parçası olan İskoçya ve Kuzey İrlanda'da ise seçim yapılmadı.

Bu yerel seçimler, yasa gereği 28 Ocak 2025'e kadar yapılması gereken gelecek genel seçimler öncesinde partiler için önemli bir test olacak.

Eski Başbakan Johnson geçerli kimliğini unuttuğu için oy verme merkezinden geri çevrildi

Sky News'te yer alan habere göre, seçmen kimliği kurallarını getiren eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, oy kullanmak için geçerli kimliğini unuttuğu için oy verme merkezinden geri çevrildi.

Johnson'ın sözcüsünün açıklamasına göre, sandık görevlileri tarafından geri çevrilen Johnson, daha sonra fotoğraflı kimlik kartıyla geri döndü ve oyunu kullanabildi.

Seçim sonuçları ne zaman belli olacak?

Birçok bölgede yerel seçim sonuçlarının, 3 Mayıs Cuma gecesi, bazılarının ise hafta sonu açıklanması öngörülüyor.

Londra Belediye Başkanlığı sonuçları 4 Mayıs Cumartesi belediye binasında açıklanacak. Aynı şekilde, Londra belediye meclisi üyeleri de cumartesi belli olacak.

Kaynak: AA

Galler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere ve Galler'de Yerel Seçimler Sonlandı - Son Dakika

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