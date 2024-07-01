İngiltere ve İspanya Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi

Güncel

(ANKARA) - 2024Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere, Slovakya'yı 2-1, İspanya Gürcistan'ı 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda, İngiltere ile Slovakya saat 19.00'da karşı karşıya geldi. Slovakya, 25. dakikada Schranz'ın golü ile öne geçti. İngiltere 90+5'te Jude Bellingham'ın golüyle skoru eşitledi. Uzatma devresinde Harry Kane, İngiltere'yi çeyrek finale çıkaran golü kaydetti. Böylece İngiltere, Slovakya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseledi.

İngiltere çeyrek finalde İsviçre'nin rakibi oldu.

İspanya ile Gürcistan ise saat 22.00'de karşı karşıya geldi. İspanyol futbolcu Robin Le Normand'ın kendi kalesine attığı golle Gürcistan 1-0 öne geçti. Rodri'nin attığı gol ile geriden gelen İspanya skor eşitliğini sağladı. İspanya, 51. dakikada Fabian Ruiz'in attığı gol ile öne geçti. 75. dakikada Nico Williams ile skoru 3-1'e getirdi. Dani Olmo'nun 83. dakikada rakip takım filelerini havalandırmasıyla, İspanya maçı 4-1 kazandı.

İspanya, bu sonuçla çeyrek finale yükselen taraf oldu. İspanya çeyrek finalde Almanya ile karşı karşıya gelecek.