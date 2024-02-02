İngiltere ve İtalya Başbakanları, Göç ve Savunma İşbirliğini Görüştü

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile İtalyan Başbakanı Giorgia Meloni, düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadelenin yanı sıra iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik işbirliğini görüştü.
İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, iki başbakan yaptıkları telefon görüşmesinde, düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele konularını ele aldı.
Açıklamada, iki ülkenin insan kaçakçılığı ve düzensiz göç konularındaki işbirliğini görüşen Sunak ile Meloni, Avrupa ve göç rotaları üzerinde yer alan ülkelerle yürütülen ortak çalışmaları sürdürme konusunda mutabık kaldı.
Sunak, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya yönelik aldığı finansman desteği kararından memnuniyet duyduğunu dile getirdiği görüşmede, İngiltere'nin bu ülkeye yönelik geçen ay aldığı 2,5 milyar sterlinlik askeri yardım kararını hatırlattı.
İngiliz Başbakan, Ukrayna'ya uluslararası desteğin sürmesi gerektiğinin altını çizerken iki lider ayrıca yeni nesil savaş uçakları üretimini de kapsayan Küresel Hava Harp Programı dahil İngiltere-İtalya savunma ve güvenlik işbirliğini görüştü.
İtalyan Başbakanlığından yapılan açıklamada ise görüşmenin odağında G7'nin İtalya dönem başkanlığı ve göç alanında iş birliği olduğu belirtildi.
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