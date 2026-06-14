İngiltere ve Japonya Yatırım Ortaklığına Adım Attı - Son Dakika
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İngiltere ve Japonya Yatırım Ortaklığına Adım Attı

14.06.2026 20:40
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Starmer ve Takaiçi, Londra'da stratejik ortaklık ve teknoloji işbirliğini görüştü.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Londra'da bir araya gelerek yatırım ve teknoloji işbirliklerini ele aldı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Starmer ve Takaiçi, bugün Londra'da bir araya geldi.

Liderler görüşmede ikili ilişkileri "Stratejik Ortaklık" seviyesine yükseltmekten duydukları mutluluğu dile getirirken bunun, İngiltere-Japonya ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirtti.

İkili ayrıca, imzalanan İngiltere-Japonya İleri Teknoloji Ortaklığı belgesinin İngiltere'nin araştırma kapasitesi ile Japonya'nın gelişmiş üretim kapasitesini bir araya getirmek için önemli olduğunun altını çizdi.

Starmer, Japonya'nın İngiltere'de yapma kararı aldığı yatırımların ülkedeki emlak ve finansal hizmetler alanlarında on binlerce yeni istihdam sağlayacağını belirtti.

Taraflar, Orta Doğu'daki gelişmeleri, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı, Hint-Pasifik bölgesinin istikrarını ve dayanıklı küresel tedarik zincirini de masaya yatırdı.

Takaiçi ve Starmer, savunma alanında ilişkileri geliştirme konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere ve Japonya Yatırım Ortaklığına Adım Attı - Son Dakika

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