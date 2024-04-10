İngiltere ve Ruanda, yasa dışı göçmenlerin geri gönderilmesini görüştü - Son Dakika
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İngiltere ve Ruanda, yasa dışı göçmenlerin geri gönderilmesini görüştü

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, yasa dışı yollardan giren göçmenlerin Ruanda'ya geri gönderilmesi planını ele aldı. Ayrıca bölgesel güvenlik ve çatışmalar da görüşüldü.

10.04.2024 02:50
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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, İngiltere'ye yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmen veya sığınmacıların Ruanda'ya gönderilmesi planını ele aldı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Sunak, Kagame ile Londra'da bir araya geldi.

Sunak, görüşmede, Tutsilere yönelik soykırımın 30. yıl dönümüne değinerek, soykırım anma gününün, Ruanda'nın ne kadar yol katettiğinin hatırlatıcısı olduğunu belirtti.

İki lider, görüşmede, bölgesel güvenlik ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda giderek kötüleşen çatışmaları ele aldı. Başbakan Sunak, durumun çözüme kavuşturulması için siyasi sürecin öneminin altını çizdi.

Ayrıca liderler, iki ülke arasında 2022'de imzalanan ve İngiltere'ye yasa dışı yollardan giren göçmen veya sığınmacıların Ruanda'ya gönderilmesi planını içeren "Göç ve Ekonomik Kalkınma Ortaklık Anlaşması"nı görüştü.

Sunak, anlaşmaya ilişkin İngiltere Parlamentosundaki mevzuatın sonraki aşamaları hakkında Kagame'yi bilgilendirdi.

Kaynak: AA

Rishi Sunak, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere ve Ruanda, yasa dışı göçmenlerin geri gönderilmesini görüştü - Son Dakika

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