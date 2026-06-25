İngiltere, Venezuela\'ya Yardım İçin Harekete Geçti

İngiltere, iki depremin meydana geldiği Venezuela'nın ihtiyaçlarını değerlendirmek ve küresel yardım çabalarına destek için ortaklarla çalışıldığını bildirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, düşüncelerinin Venezuela'da meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenenlerle olduğunu belirtti.

Bakan Cooper, "İhtiyaçları değerlendirmek ve küresel yardım çabalarına destek olmak için ortaklarımızla çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Cooper, ayrıca, İngiliz vatandaşlarının yerel yetkililerin tavsiyelerine uyması ve en güncel bilgiler için İngiltere Dışişleri Bakanlığının seyahat tavsiyeleri sayfalarını kontrol etmesi gerektiğini bildirdi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde ardışık iki deprem olduğunu bildirmişti.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkedeki depremlerde en az 164 kişinin hayatını kaybettiğini, 971 kişinin yaralandığını açıklamıştı.