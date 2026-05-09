İngiltere Yerel Seçimlerinde Aşırı Sağ Galip Geldi

09.05.2026 13:41
İşçi Partisi, 7 Mayıs yerel seçimlerinde çok sayıda sandalye kaybederek iktidarını zayıflattı.

İngiltere'deki yaklaşık 140 seçim bölgesinde 5000'in üzerinde belediye meclisi sandalyesi ve bazı belediye başkanlıkları için 7 Mayıs'ta yapılan seçimde sandıktan aşırı sağ çıkarken iktidardaki İşçi Partisi ikinci sıraya, ana muhalefetteki Muhafazakar Parti ise 4. sıraya geriledi.

Aralarında Londra'nın ilçe belediyeleri, Birmingham, Newcastle ve Sunderland gibi kentlerin yer aldığı 136 yerel yönetimde 7 Mayıs'ta yapılan seçimlerde oy sayma işlemlerinin sonuna yaklaşıldı.

Seçim öncesi söz konusu 136 belediyedeki 5 bin 66 sandalyenin 2 bin 403'üne sahip olan iktidardaki İşçi Partisi, bu sandalyelerin 1406'sını kaybederek 997 sandalye elde etti.

Bu belediyelerde 2 sandalyesi bulunan aşırı sağcı Reform UK Partisi ise 7 Mayıs'ta sandıktan zaferle çıkan taraf oldu. Nigel Farage liderliğindeki Reform UK, 1444 sandalye kazanırken Liberal Demokratlar 834, ana muhalefetteki Muhafazakar Parti 773 sandalye elde etti.

Reform UK'in ardından sandalye sayısını en çok artıran taraf ise solun yükselen partisi Yeşiller oldu. Yeşiller bu seçimde sandalye sayısını 377 artırarak 508 sandalyeye ulaştı.

İktidar Londra'da güç kaybetti

Seçim öncesinde Londra'daki 32 ilçenin 19'unda birinci parti olan İşçi Partisi, burada da 10 belediyedeki liderliğini kaybetti.

İktidar partisi, kentin merkezindeki Westminster ilçesini Muhafazakar Partiye kaptırırken Türklerin yoğun yaşadığı Enfield ve Haringey'de hiçbir parti yeterli çoğunluğa ulaşamadı.

İşçi Partisi, yine Türklerin yoğun olarak yaşadığı Hackney ilçesinde birinciliği Yeşiller'e kaptırdı.

Yeşiller, Londra'daki 3 ilçeyi, Reform UK ise 1 ilçeyi kazandı.

"Harika adayları kaybetmek çok acıtıyor"

İngiltere Başbakanı ve İşçi Partisi lideri Keir Starmer, seçim sonuçlarını The Guardian gazetesinde kaleme aldığı makalede değerlendirdi.

"Bu sonuçlar çok zor. İşçi Partisi'ni en iyi şekilde temsil eden harika adayları, liderleri, arkadaşları ve meslektaşlarımızı kaybetmek çok acıtıyor." diyen Starmer, tüm sorumluluğu üzerine aldığını kaydetti.

Hükümetinin daha adil, güvenli ve güçlü bir ülke için çalışmaya devam edeceğini belirten Starmer, "Çıkarılacak en önemli ders, seçmeni dinlemek gerektiğidir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

