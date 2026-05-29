İnhisar\'da Kaya Parçaları Yolu Kapattı

Bilecik'in İnhisar ilçesinde sağanak nedeniyle yola düşen kaya parçaları, ekipler tarafından kaldırıldı.
İnhisar ilçesinde sağanak nedeniyle, Akköy-Harmanköy köyü ile İnhisar-Mihalgazı kara yolu arasındaki iki noktada dağdan kopan kaya parçaları yolu kapattı.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri, çalışma başlattı.
Ekipler, iş makineleriyle yoldaki kaya parçalarını kaldırarak trafik akışını sağladı.
