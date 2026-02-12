İnönü Üniversitesi, 2026 YÖK Sıralamasında Türkiye'de İlk 10'da - Son Dakika
İnönü Üniversitesi, 2026 YÖK Sıralamasında Türkiye'de İlk 10'da

İnönü Üniversitesi, 2026 YÖK Sıralamasında Türkiye'de İlk 10'da
12.02.2026 18:08
İnönü Üniversitesi, Times Higher Education 2026 sıralamasında 3 kategoride Türkiye'de ilk 10'da.

İnönü Üniversitesi, eğitim, yaşam ile tıp ve sağlık alanlarında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınan uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) World University Rankings'ın 2026 sıralamasında Türkiye'de 3 kategoride ilk 10'da yer aldı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, gazetecilere, yaklaşık 4 kat büyütülen acil servis ile kente ve bölgeye sağlık hizmeti sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Karaciğer naklinde de dünya markası olduklarını aktaran Akpolat, "Çapraz karaciğer nakilleri başladıktan sonra açık ara dünya lideri haline geldik. 2025 yılında 350'ye varan nakil sayımız oldu. Her yıl üzerine koyarak, bundan daha fazla sayılara ulaşarak 500'leri bulacağımızı tahmin ediyorum." diye konuştu.

Dünya üniversitelerini çeşitli kategorilere göre sıralayan Times Higher Education (THE) World University Rankings'ın 2026 sıralamasında Türkiye'de ilk 10 içerisinde yer aldıklarını anlatan Akpolat, şunları kaydetti:

"Eğitim bilimlerinde Türkiye'de 2. sıradayız. Yaşam bilimlerinde Türkiye'de 4. sıradayız, sağlık ve tıp bilimlerinde ise 8. sıradayız. Eğitim bilimlerinde dünya çapında ilk 500'e girmiş durumdayız. Dünyada yaşam bilimlerinde ilk 800'deyiz, tıp ve sağlıkta ise ilk 1000'deyiz. Sağlıkta güçlü olduğumuz biliniyordu ama özellikle eğitim ve yaşam bilimlerindeki gücümüzü bu sıralama daha da görünür hale getirdi."

Kaynak: AA

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
