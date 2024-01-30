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İnönü Üniversitesi Rektörü ve Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü, Yılın Kareleri oylamasına katıldı - Son Dakika
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İnönü Üniversitesi Rektörü ve Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraflarının yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Kızılay ve Yılmaz, AA foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceleyerek seçimlerini yaptılar. Her iki isim de seçilen fotoğrafların önemli konuları yansıttığını belirtti.

İnönü Üniversitesi Rektörü ve Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü, Yılın Kareleri oylamasına katıldı
30.01.2024 - 09:53,  Güncelleme: 09:55
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İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraflarının yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kızılay ve Yılmaz, "Yılın Kareleri 2023" oylamasında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre ve Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber"de Samir Jordamovic'in "Uğurlama" isimli fotoğrafını oylayan Prof. Dr. Kızılay, "Çevre-Yaşam"da Alper Tüydeş'in "Kimler gelmiş", "Spor"da ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğrafını seçti.

Kızılay, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hoşgeldin", "Gazze: Kanıt" dalında Mohammad Fayq'ın "Toplu mezar" isimli fotoğrafını oyladı.

Rektör Kızılay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" uygulamasıyla güzel bir geleneği sürdürdüğünü ve oylamayı her yıl mutlulukla takip ettiğini belirterek, bu yıl seçilen fotoğrafların hepsinin birbirinden önemli konulardan oluştuğunu söyledi.

6'lı çapraz nakli gerçekleştiren ekip de oyladı

Geçen günlerde dünyanın ilk 6'lı çapraz naklini gerçekleştiren Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz ve aynı ekipten bazı öğretim üyeleri de "Yılın Kareleri"ni seçti.

"Spor"da Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları"nı seçen Yılmaz, "Haber"de Erçin Ertürk'ün "Yıkım", "Çevre-Yaşam"da ise Osmancan Gürdoğan'ın "Zamanın donduğu an" fotoğrafını oyladı.

Yılmaz, "Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hoşgeldin" isimli fotoğrafını, "Gazze: Kanıt"taysa Mustafa Hassona'nın "Toz duman" isimli karesini seçti.

Prof. Dr. Yılmaz, seçkide birçok güzel fotoğraf olduğunu belirtti.

Kaynak: AA
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Ahmet Kızılay, Sezai Yılmaz, Kızılay, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnönü Üniversitesi Rektörü ve Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü, Yılın Kareleri oylamasına katıldı - Son Dakika


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